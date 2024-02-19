البكاء أمر فطري لا رادّ له ولا مانع إذا جاء، وهو راحة للنفس وتفريغ للهمّ وتعبير صادق لما يجول في القلب، ولا بأس في ذلك إن لم يكن سخطا على قضاء الله وقدره، أما الشباب فهو زهرة الحياة وبواكيرها، ومرحلة الحماس والشدة والتوهج والنشاط والتوقد والحيوية، واطيب العيش وألذه أوله مثل الثمر أطيبه ماجني أولا، ولم تبك العرب في جاهليتها وإسلامها مثل بكائها على توديع الشباب ولم تبلغ كنهه، فهذا طرفة بن العبد الوائلي يصف نفسه، وهو شاب فتي فيقول:أنا الفتى الضرب الذي تعرفونهخشاش كرأس الحية المتوقدوعلى الضد من ذلك، فهذا أبو العتاهــية يبــكي شبابه بأبيات ظاهرة الحزن والتحسر والأسى فيقول:بكيت على الشباب بدمع عينيفلم يغن البكاء ولا النحيبفيا أسفا بكيت على شبابنعاه الشيب والرأس الخضيبفياليت الشباب يعود يومافأخبره بما فعل المشيبوروي أن الخليـــفة المستنجد بالله العباسي محمد بن أحــمد قــد خضب رأسه فبدت منه شيــبات رأتـها إحــدى حظــاياه فعيرته بالشيب فقال لها:عيرتني بالشيب وهو وقارليتها عيرت بما هو عارإن تكن شابت الذوائب منيفالليالي تزينها الأقماروربمــا قال البعض إن الشباب شبـــاب القــلب وان العــمر لــيس في الأرقام ولكن هــذا الــرأي وإن كان لا يخلو من الصواب ولكنــه مأخوذ خــيره، فــهذا الجـاحظ العلامة أصاب نصفه النقرس وأصاب نصفه الآخر الفالج وتجاوز التسعين فقال:أترجو ان تكون وأنت شيخكما قد كنت في عصر الشبابلقد كذبتك نفسك ليس ثوبدريس كالجديد من الثيابودمتم سالمين.

MENAFN19022024000130011022ID1107872560