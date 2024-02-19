أندية المحترفين ترنو لحل مالي قبل الانتقال للاستراتيجية

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

أبدت أندية المحترفين، دهشتها من قرار اتحاد الكرة بتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا بين الطرفين الأسبوع الحالي، خاصة في ظل الحاجة لهذا اللقاء، لمعالجة جزء من الأزمة المالية التي تعيشها الأندية، والمرشحة للتفاقم.

ويرى رؤساء أندية المحترفين، أن حسم موضوع دعم الأندية ماليا في ظل رفد صندوق الاتحاد بمبالغ من دعم الحكومة والشركات الخاصة والجائزة الآسيوية، عقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب "النشامى" في منافسات بطولة كأس آسيا 2023، يعد أولوية من أجل منح الأندية القدرة على تجهيز الفرق بشكل معقول للمنافسات المقبلة، وتسديد جزء من المبالغ المستحقة للاعبين والأجهزة الفنية، مؤكدين ضرورة مساعدة الأندية قبل الدخول في مناقشة استراتيجية الاتحاد المقبلة.

وتنتظر الأندية أن تسهم الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، خلال السنوات الخمس المقبلة (2023-2028)، والتي يرسمها اتحاد الكرة من خلال اجتماعات مستمرة، طريقة جديدة لمسيرة الكرة الأردنية وعلاقة أفضل مع الأندية، إضافة الى إيجاد حلول للمشكلة المالية.

وترى الأندية، أن المطلوب في الوقت الحالي لقاء وطني تشارك فيه جميع الأطراف، ويتبنى مخرجاته اتحاد الكرة، ويساهم مع الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة في البناء على الإنجاز الذي سجله منتخب "النشامى" في بطولة كأس آسيا 2023.

وتعول إدارات الأندية الأردنية كثيرا على الخطة الاستراتيجية لكرة القدم الأردنية، ولكن من الموسم المقبل وليس الموسم الحالي، في ظل حجم المعاناة المالية للأندية خلال السنوات الماضية وخصوصا بعد أزمة "كورونا" التي ضربت الرياضة الأردنية والأندية، مع استلام الأندية أكثر من 90 % من مستحقاتها، وعدم قدرة الاتحاد على إيجاد شركة راعية، إضافة إلى التوقفات المستمرة لمنافسات الدوري والتي أثرت على الأندية ماليا وإداريا.

وسجلت الأندية وكما جاء في البيان الذي صدر بعد اجتماع رؤساء الأندية في نادي الوحدات يوم الخميس الماضي، عتب الحريص على المنجز لإهمال أي إشارة الى هذه الأندية التي بذلت كل ما لديها من إمكانيات في سبيل رعاية اللاعبين وصناعة أجيال متعاقبة ترفد المنتخب الوطني بأبطال استطاعوا تحقيق العديد من الإنجازات في تاريخ الكرة الأردنية، كان آخرها الوصول لنهائي كأس آسيا".

ويتطلع الاتحاد من خلال وضع خطته الاستراتيجية وتحديد أهدافه الرئيسية للسنوات المقبلة، للمرة الأولى، إلى توجيه جهوده وعمل كوادره ولجانه ومختلف أركان المنظومة والشركاء، لتحقيق أهداف نوعية، ضمن فترة زمنية محددة، ووفق آلية عمل متسلسلة تخضع للمتابعة المستمرة والتقييم بشكل دوري، سعيا إلى تحقيق تطلعات أسرة كرة القدم الأردنية كافة.

ويرى رئيس نادي العقبة رجب درويش، أن الأندية ضحت كثيرا وتستحق دعما سريعا من اتحاد الكرة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، وأضاف في تصريح لـ"الغد"، أن الاجتماع المقبل مع اتحاد الكرة سيكون شفافا وواضحا ويخدم مصلحة الكرة الأردنية، خصوصا أن الأندية ساهمت في تحقيق الإنجاز غير المسبوق "للنشامى"، مباركا لأسرة الاتحاد وسمو الأمير علي بن الحسين ما قدمه المنتخب في بطولة كأس آسيا 2023".

وقال نائب رئيس نادي الجليل سعيد العجاوي: "إن أندية المحترفين تحتاج إلى وقفة فورية من اتحاد الكرة، ودعم جيد يساهم في تخفيف الأزمة المالية للأندية، خصوصا أن لاعبي الأندية ساهموا في تحقيق الإنجاز التاريخي "للنشامى"، وهي الشريك الاستراتيجي للاتحاد وتستحق الحصول على نسبة جيدة من الدعم الحكومي والشركات الخاصة وجائزة البطولة".