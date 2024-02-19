Tuesday, 20 February 2024 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأردن ثالثا في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

2/19/2024 11:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نال الأردن كأس المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة كأس الرئيس التي اختتمت منافساتها مؤخرا في العاصمة الايرانية طهران.


وكان المنتخب الوطني قد حقق ميداليتين ذهبية وبرونزية عن طريق اللاعب زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) واللاعبة راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم).

MENAFN19022024000072011014ID1107872558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث