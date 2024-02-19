الأردن ثالثا في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

الأردن ثالثا في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو
التاريخ
2/19/2024 11:26:14 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نال الأردن كأس المركز الثالث في الترتيب العام لبطولة كأس الرئيس التي اختتمت منافساتها مؤخرا في العاصمة الايرانية طهران.
وكان المنتخب الوطني قد حقق ميداليتين ذهبية وبرونزية عن طريق اللاعب زيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) واللاعبة راما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم).
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