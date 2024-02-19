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خبراء: التوسع بتطبيق جلسات المحاكم عن بعد يقلل أمد التقاضي

2/19/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان– اعتبر خبراء قانونيون، أن التوسّع بتطبيق جلسات المحاكم عن بعد متقدم، في ظل التقدم التكنولوجي، وأن لهذا الشكل من المحاكم آثارا إيجابية تقلل أمد التقاضي والجهد والتكاليف، ويخفض من احتمالية هروب المساجين- في حال كان الشهود في السجن، ويسهل على الشهود في حال كانوا في مكان بعيد عن المحكمة.
ودعوا لضرورة التأكد من توفير بنية تحتية لهذا النوع من المحاكم، وتدريب القضاة والمدعين العامين والمساعدين للتعامل مع التقنيات الخاصة بها، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية وبما يضمن سير المحاكم بشكل سليم، ويضمن التواصل السوي وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعي عليه والشاهد دون أي تأثيرات.
وكانت وزارة العدل، أعلنت مؤخراً عن عقد 133581 جلسة محاكمة عن بعد العام الماضي، مشيرة إلى أنّ الحكومة كانت تستهدف اجراء 130 ألف جلسة في العام نفسه، في حين أنها تتطلع للوصول الى 150 ألف جلسة العام الحالي.
وذكرت الموازنة، أن العدد التراكمي للقاعات المختصّة بالمحاكمات عن بعد حتى العام الماضي بلغت 77، ويتوقع بأن يتحقق الوصول لـ119 العام الحالي. كما خصصت العام الحالي لبند "المحاكمة عن بعد" 350 ألف دينار، في حين خصصت العام الماضي 275 الفا.
القاضي الأسبق مستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً د. محمود العبابنة، قال إن تعميم هذه التجربة إيجابي، بخاصة وأنه بات من الضرورة التعامل مع التكنولوجيا، لأن ذلك يوفر الوقت والجهد والمال لأجهزة الدولة والمحاكم. مبينا أن هذا الاجراء له إيجابيات عدة، منها الحد من هروب السجناء، ويساعد بتخفيف العبء على رجال الأمن العام حين ينقل السجين من وإلى المحكمة.
ولفت العبابنة، إلى أن عدد الجلسات لا يدل بالضرورة على عدد القضايا التي فصل بها، اذ أن القضية الواحدة قد يكون لها أكثر من جلسة، مشيرا لضرورة تعميم هذا الشكل من المحاكم على نحو أوسع، لتشمل شهود –غير المساجين- بخاصة في حال كان هناك ضرورة للاستماع لشهادة شاهد موجود في منطقة أخرى، بعيدة عن مكان المحكمة أو في محافظة أخرى، ومن شأن ذلك اختصار الوقت والجهد، كما هو معمول في دول أخرى.
أستاذ القانون العام المشارك عميد كلية الحقوق في جامعة البتراء، د.علي الدباس، اعتبر بان زيادة عدد جلسات المحاكم عن بعد "مبشّر" وإيجابي، مشيراً إلى أنّ العالم حاليا يسير نحو التعامل الإلكتروني في مختلف مناحي الحياة، وبات ضروريا مجاراة التقدم.
وذكر الدباس، بإن لهذا الشكل من المحاكمات جوانب ايجابيّة، تتمثّل بالتسهيل على أطراف التقاضي في الوقت والجهد وتقليل التكاليف وأمد التقاضي، بخاصة في حال صعوبة تجميع الشهود.
على أن الدباس، أشار الى ضرورة أن يضمن التطبيق والتواصل السليمين لهذه المحاكمات، وحرية وإرادة وسلامة المدعي والمدعي عليه والشاهد دون أي تأثيرات، مشيرا إلى أن المشرع الأردني "راعى ذلك"، بما يحقق الوصول للحقيقة وتحقيق العدالة.
وشدد على ضرورة التأهيل والتطوير التقني للمحاكم من حيث البنية التحتية وتدريب القضاة والمدعين العامين والمساعدين والكتبة، للتعامل مع هذه التقنيات، بحيث توثق الإجراءات بدقة وشفافية، وكذلك التأكد من سير المحاكم بشكل سليم، لافتاً إلى أنّ التجربة في الأردن حتى الآن ناجحة، خصوصا وأنه لم تسجل أي اعتراضات على كيفية تنفيذ هذه المحاكم.
نائب نقيب المحامين وليد العدوان، أكد أنه وبرغم الايجابيّات للمحاكم عن بعد، وخصوصاً ما يتعلق بتسريع المعاملات وانجاز القضايا والفصل بالدعاوى، لكنها في الوقت ذاته، قد تمس بتقاليد مهنة المحاماة والقضاء، وأدوارها الرئيسية.
ولفت الى ضرورة الابقاء على المحاكمات الوجاهية، خصوصا وأن هناك ما يسمى بـ"فن مناقشة الشاهد"، إذ يرصد انفعالاته وتصرفاته، ما يساعد في الوصول للحقيقة، وهذا ما لا توفره المحاكمات عن بعد.
يشار هنا إلى أنّ أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة- وفقاً لموازنة العام الحالي، هي أنّه وبرغم وجود تشريعات تدعم الوصول للعدالة الناجعة الى حد ما، لكن التشريعات الحالية ما تزال بحاجة لمواكبة التطورات والمستجدات، ومنها التوقيع الالكتروني وغيرها.
كما أنّ هناك تحديا في ضعف الجاهزية الالكترونية لشركاء أساسيين للقطاع، والخاصة بتفعيل التحول الالكتروني كالمحاكمات عن بعد، وضعف تعاون شركاء أساسيين بدعم وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للقطاع. مشيرة لـ"الحاجة الى تطوير إدارة الموارد البشرية من أنظمة تحفيز وتقييم ومسارات وظيفية وغيرها".

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