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الصفدي يستقبل رئيس البرلمان الجزائري والإسلامي إبراهيم بوغالي

2/19/2024 11:26:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إستقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الاثنين، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي رئيس برلمانات إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والوفد المرافق من أعضاء المجلس الوطني الشعبي الجزائري، بحضور السفير الجزائري عبد الكريم بحة.

ويجري الصفدي وبوغالي مباحثات رسمية في دار مجلس النواب، الثلاثاء، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بخاصة البرلمانية منها، وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وقال الصفدي: إن الأردن والجزائر تربطهما علاقات وطيدة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، ومن المهم البناء علي مخرجات القمة التي جمعت الزعيمين الكبيرين قبل نحو عام في الجزائر والتي أسست لمرحلة وثيقة من التعاون في المجالات كافة.

وأضاف الصفدي: نرحب بزيارة معالي الأخ إبراهيم بو غالي والوفد المرافق ونتطلع إلى تنسيق المواقف المشتركة خدمة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان في استقبال الوفد الجزائري الشقيق: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعد رئيس مجلس النواب ميادة شريم، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مروة الصعوب، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، وعضو لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية الجزائرية النائب مجحم الصقور.

ويضم الوفد الجزائري كل من أعضاء المجلس الشعبي الوطني: مولود حبناسي نائب رئيس المجلس، والنائب عبد المجيد مشري، والنائب عبد القادر عزيز، والنائب الطاهر بن علي، والنائب ساسي حريزي، والنائب عائشة بن تركي، والنائب الوردي براجي، ومستشار رئيس البرلمان عبد المالك قرين، ومحفوظي شاكر عبد الرزاق مدير العلاقات الدولية والتعاون البرلماني.

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