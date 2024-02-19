الأمانة توضح حول شركة إعلانية بثت رسائل سلبية



وقالت الأمانة في البيان، "نأسف لقيام شركة إعلانية متعاقدة مع أمانة عمان، ببث رسائل سلبية تتضمن اتهامات واضحة للأمانة ، لا أساس لها من الصحة، حيث قامت الشركة بتوظيف هذه اللوحات الإعلانية الإلكترونية بطريقة غير قانونية ولم تحصل على موافقة أمانة عمان المسبقة."



وأشارت الأمانة إلى أنها باشرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعاقدبة اللازمة.



كما تقدم الأمانة اعتذارها لأهالي عمان والمعلنين على هذه الشبكة الإعلانية، وهذا التشوه البصري.