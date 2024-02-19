الأمانة توضح حول شركة إعلانية بثت رسائل سلبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصدرت أمانة عمان الكبرى، مساء الاثنين، بيانا حول قيام شركة إعلانية متعاقدة معها، ببث رسائل سلبية تتضمن اتهامات واضحة للأمانة.
وقالت الأمانة في البيان، "نأسف لقيام شركة إعلانية متعاقدة مع أمانة عمان، ببث رسائل سلبية تتضمن اتهامات واضحة للأمانة ، لا أساس لها من الصحة، حيث قامت الشركة بتوظيف هذه اللوحات الإعلانية الإلكترونية بطريقة غير قانونية ولم تحصل على موافقة أمانة عمان المسبقة."
وأشارت الأمانة إلى أنها باشرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتعاقدبة اللازمة.
كما تقدم الأمانة اعتذارها لأهالي عمان والمعلنين على هذه الشبكة الإعلانية، وهذا التشوه البصري.
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