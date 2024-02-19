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افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الغذائي

2/19/2024 11:25:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- افتتح رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير،أمس، الجناح الأردني المشارك بمعرض الخليج الغذائي (جلفود 2024)، المتخصص في مجال الأغذية وتكنولوجيا الغذاء .
ويضم جناح المملكة الذي يقام على مساحة 700 متر مربع، تنسق المشاركة الأردنية فيه جمعية المصدرين الأردنيين، 35 شركة محلية متخصصة بمجالات الصناعات الغذائية.
وأكد المهندس الجغبير في كلمة على هامش افتتاح الجناح، أهمية المشاركة الأردنية المستمرة بمعرض الخليج الغذائي حيث ساهمت المشاركة السابقة بهذا المعرض بشكل كبير في زيادة الصادرات الوطنية ودخولها إلى أسواق جديدة.
وقال إن المشاركة بالمعرض المتخصص بالصناعات الغذائية، يسهم في الترويج والتعريف بالصناعات الأردنية، ويظهر مدى التطور والتنوع الذي شهدته الصناعات الوطنية، ويفتح المجال أمامها واسعا لعقد شراكات مع الموردين والموزعين والمستوردين والتجار من مختلف دول العالم.
بدوره، أكد رئيس الجمعية أحمد الخضري، أن المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي، يستمر خمسة أيام، يمثل فعالية تجارية سنوية مهمة متخصصة بقطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم.
وحسب الخضري فأن الجمعية تنسق المشاركة الأردنية بالمعرض للمرة 20، مبينا أن الشركات الأردنية المتواجدة بالجناح متخصصة في صناعات العصائر والحمراء والبيضاء اللحوم ومشتقات الألبان والتمور والتوابل والحلويات، وغيرها.
من جهته، أكد مدير عام الجمعية حليم أبو رحمة أن معرض الخليج الغذائي (جلفود) يعتبر من أهم المعارض التي تقوم في المنطقة والعالم بالمجال الغذائي ويضم شركات من مختلف دول العالم.
وبين أبو رحمة أن الجناح الأردني يعتبر مميزا من حيث المشاركة والتصميم، فيما يشهد حضورا لافتا من التجار والمستوردين وزرائري المعرض للاطلاع على المنتجات الأردنية التي شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية من حيث الجودة.
يذكر أن جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، تسعى لدعم تصدير منتوجات وخدمات القطاع الصناعي وتنفيذ النشاطات الهادفة لتنمية صادرات المملكة والمشاركة بالمعارض الدولية وعقد ندوات وحلقات نقاشية متخصصة.
ويشكل قطاع الصناعات الغذائية الأردنية 15 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت الصناعية العاملة بالمملكة بعدد يصل إلى 2666 منشأة، وفرت 50 ألف فرصة عمل وبرأسمال مسجل يبلغ 641 مليون دينار.

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