وزير إسرائيلي: ثمة صعوبة في تحقيق أهداف الحرب

وقالت القناة“12” العبرية الخاصة:“أرسل الوزير غادي آيزنكوت رسالة تحذير طويلة ومفصلة قبل نحو أسبوع، إلى أعضاء مجلس الحرب ينتقد فيها قرارات المنتدى الذي هو عضو فيه”.



وأضافت أن آيزنكوت كتب في رسالته:” بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب، من المناسب تقييم الإنجازات ودراسة اتجاهات الاستمرار”.



وتابع آيزنكوت:“برأيي، في ظل تجنب اتخاذ قرارات حاسمة وهامة، هناك صعوبة متزايدة في تحقيق أهداف الحرب”.



ومضى في رسالته:“لقد تعثر المخطط الاستراتيجي للحرب، وهو يهدد عمليا تحقيق أهداف الحرب، وعلاوة على ذلك، الوضع الاستراتيجي لدولة إسرائيل”، بحسب المصدر ذاته.

وقال آيزنكوت إن“هدف تقليص قدرات حماس العسكرية والسلطوية لم يتحقق إلا بشكل جزئي، وكذلك إعادة المخطوفين من قطاع غزة، وإعادة الأمن لسكان منطقة غلاف غزة”.

واعتبر أن“حالة إنهاء الحرب بحيث لا تشكل غزة تهديدا مستقبليا على إسرائيل لم تتحقق، وكذلك تعزيز الأمن الشخصي والقدرة على الصمود الوطني للإسرائيليين”.



وتابع:“من الناحية العملية، لم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة منذ ثلاثة أشهر. فالحرب تجري وفق إنجازات تكتيكية، دون تحركات كبيرة لتحقيق إنجازات استراتيجية”.



وأوضح آيزنكوت أن ثمة قرارات يتيعن على مجلس الحرب اتخاذها وتشمل الانتقال الكامل للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة المداهمات المركزة مع التموضع خلف شريط (حزام) أمني خارج القطاع، وتنفيذ صفقة لتبادل الأسرى قبل حلول رمضان.



كما تشمل القرارات التي دعا آيزنكوت إلى اتخاذها، الحيلولة دون التصعيد بالضفة الغربية مع اقتراب رمضان، وعودة السكان الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال والجنوب بعدما نزحوا منها إثر اندلاع الحرب، والدفع نحو إيجاد بديل مدني لحكم حماس في غزة، وفق القناة“12”.



وفي نهاية رسالته“انتقد آيزنكوت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمصطلح الذي صاغه –“النصر الكامل”، وقال إنه من الصواب أن يناقش مجلس الحرب هذا المفهوم بجدية وتوضيحه عمليا”، وفق ذات المصدر.



يشار إلى أن آيزنكوت شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الفترة بين 2015 إلى 2019، وقُتل ابنه وكذلك ابن شقيقته في ديسمبر/ كانون الأول 2023 في معارك بقطاع غزة.