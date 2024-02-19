3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات



وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في المخيم، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.



وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية، فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل مدينة غزة.