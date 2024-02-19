3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات

3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات
التاريخ
2/19/2024 11:25:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 3 فلسطينيين، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في المخيم، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية، فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل مدينة غزة.
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