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3 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات

2/19/2024 11:25:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 3 فلسطينيين، مساء الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.


وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال قصفت منزلا في المخيم، ما أدى لاستشهاد 3 فلسطينيين، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.


وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشعف شرق الشجاعية، فيما قصفت زوارق الاحتلال الحربية سواحل مدينة غزة.

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