كندا تستجيب لطلب لجوء طفلة فلسطينية بعد وفاتها

وحسب قناة“سي بي سي نيوز” في كندا، فإن الأم الفلسطينية اللاجئة سمر الخضور تقدمت بطلب إلى وزارة الخارجية الكندية قبل سنوات قليلة لإحضار ابنتها المريضة من غزة إلى كندا، لكن ابنتها توفيت قبل صدور التصريح.



ونقلت القناة عن الخضور أنها لم تتمكن من رؤية ابنتها (13 عاماً) والتي تعاني من شلل دماغي وكانت تقيم مع أقارب لها في غزة منذ عام 2017.



وقالت إن ابنتها لجأت إلى الكنيسة مع أقاربها عندما بدأ الاحتلال الإسرائيلي لغزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وأشارت إلى أن ابنتها مضطرة لتناول الأدوية والأطعمة الخاصة بسبب مرضها.



وذكرت أن احتياجات ابنتها لم تتوفر بسبب الاحتلال الإسرائيلي لغزة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا، ما أدى إلى وفاتها.



وأوضحت أنه بعد أسبوعين من وفاة ابنتها، أصدرت وزارة الخارجية الكندية تصريحا يسمح بإحضارها من غزة.