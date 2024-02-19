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جيبوتي تعلن إنقاذ طاقم سفينة أصيبت بهجوم حوثي في باب المندب

2/19/2024 11:25:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة ميناء جيبوتي، الإثنين، إنقاذ طاقم السفينة "روبيمار" التي تعرضت لهجوم مساء الأحد جنوبي البحر الأحمر، بحسب بيان صادر عن هيئة الميناء.


وقالت الهيئة في بيان لها عبر منصة "إكس"، إن قبطان وطاقم السفينة اضطروا لمغادرتها وتركها في عرض البحر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.


وأوضحت الهيئة أن طاقم السفينة، التي كانت تحمل أسمدة، يتألف من 24 فرد تم إنقاذهم بواسطة سفينة عابرة، وهم 11 سورياً و6 مصريين و4 فلبينيين و3 هنود، بحسب البيان.


وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قد قالت إن سفينة أصيبت بأضرار طفيفة في السطح، بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأحمر على بعد 60 ميلاً بحرياً شمالي جيبوتي.



وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق، الإثنين، استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدن، بصواريخ بحرية، الأولى هي سفينة "سي تشامبيون" والأخرى "نافيس فورتونا".


وأعقب ذلك إعلان الميليشيا إسقاط طائرة أمريكية من نوع (MQ9) بصاروخ أرض جو محلي الصنع في الحديدة.


وأكدت الميليشيا الحوثية أن عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ستكون متصاعدة ولن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن غزة.

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