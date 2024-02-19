من هو السنوار الذي اعتقله الاحتلال في غزة؟! (صورة)

MENAFN - Alghad Newspaper) نفت مصادر فلسطينية في غزة، الإثنين، بعضها مقرب من حركة حماس، اعتقال يحيى السنوار رئيس الحركة في قطاع غزة، بعد تلميحات إسرائيلية بهذا الشأن.



وكانت مصادر إسرائيلية قد لمحت، دون تأكيد رسمي، إلى اعتقال يحيى السنوار، بعد نشر الجيش الإسرائيلي صورة لفلسطيني مكبل اليدين ومعصوب العينين، تشبه ملامحه يحيى السنوار، إلى حد كبير.











وأكد ناشطون فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشخص المعتقل يدعى حسين المصري واعتقل من منزله في غزة.



وقال أدهم أبوسلمية المتحدث السابق باسم لجنة كسر الحصار عن غزة عبر حسابه في منصة "إكس" إن الجيش الإسرائيلي "قام باعتقال المريض المسن/ حسين المصري من منزله، وقام بتعذيبه بوحشية والتقط له صوراً كونه يُشبه السنوار".



بدوره، قال رامي عبده رئيس المركز الأورومتوسطي عبر منصة "إكس": "جيش الاحتلال يجرد المسن حسين المصري من ثيابه ويعتقله من منزله ويعذبه ويلتقط صوراً له من باب الدعاية والخداع بسبب شبهه بأحد قادة حماس.



وكان الصحفي والأكاديمي الإسرائيلي إيدي كوهين قد نشر صورة لشبيه يحيى السنوار، التي جرى تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل، معلقاً عليها بسؤال: "من هذا الإرهابي؟"