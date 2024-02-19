Tuesday, 20 February 2024 08:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صدمة قوية للعالمي قبل الآسيوية

2/19/2024 11:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تلقى النصر صدمة قوية بشأن الإصابة التي تعرض لها الثنائي سلطان الغنام وحارس المرمى راغد النجار خلال مواجهة الفتح، وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها الثنائي أن الغنام يعاني من تمزق بسيط في العضلة الخلفية، سيغيب على إثره من أسبوع إلى أسبوعين، فيما يعاني راغد النجار من تمزق في عضلة السمانة، سيبعده عن الملاعب بين 5 و6 أسابيع.
وسيغيب الثنائي عن مباراة الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، غدا، ثم مواجهة الشباب في الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسيكون مدرب العالمي، البرتغالي لويس كاسترو مجبرا على الاعتماد على الحارس المخضرم وليد عبدالله، في ظل إصابة النجار والكولومبي أوسبينا وإيقاف نواف العقيدي.
ميدانيا أدى العالمي مرانه الرئيسي للمواجهة القارية، وركز كاسترو على الجانب الفني، وأخضع لاعبيه لمناورة تكتيكية، طبق خلالها الطريقة التي سيخوض بها المواجهة.

MENAFN19022024000089011017ID1107872534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث