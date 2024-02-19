صدمة قوية للعالمي قبل الآسيوية

(MENAFN
- Al Watan) تلقى النصر صدمة قوية بشأن الإصابة التي تعرض لها الثنائي سلطان الغنام وحارس المرمى راغد النجار خلال مواجهة الفتح، وأكدت الفحوص الطبية التي خضع لها الثنائي أن الغنام يعاني من تمزق بسيط في العضلة الخلفية، سيغيب على إثره من أسبوع إلى أسبوعين، فيما يعاني راغد النجار من تمزق في عضلة السمانة، سيبعده عن الملاعب بين 5 و6 أسابيع.
وسيغيب الثنائي عن مباراة الفيحاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، غدا، ثم مواجهة الشباب في الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وسيكون مدرب العالمي، البرتغالي لويس كاسترو مجبرا على الاعتماد على الحارس المخضرم وليد عبدالله، في ظل إصابة النجار والكولومبي أوسبينا وإيقاف نواف العقيدي.
ميدانيا أدى العالمي مرانه الرئيسي للمواجهة القارية، وركز كاسترو على الجانب الفني، وأخضع لاعبيه لمناورة تكتيكية، طبق خلالها الطريقة التي سيخوض بها المواجهة.
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