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الاتفاق يستعد للهلال بالتحكم

2/19/2024 11:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، على التدريبات التكنيكية للتحكم بالكرة خلال تحضيرات الكوماندوز لمواجهة الهلال الإثنين المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وقسم جيرارد الفريق إلى مجموعتين، لتطبيق التدريبات الفنية، وسط تحدٍ مثير بين لاعبيه الذين خضعوا أيضا لتحدٍ مهاري.

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