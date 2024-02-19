الاتفاق يستعد للهلال بالتحكم
التاريخ
2/19/2024 11:22:57 PM
(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد، على التدريبات التكنيكية للتحكم بالكرة خلال تحضيرات الكوماندوز لمواجهة الهلال الإثنين المقبل، لحساب الجولة الـ21 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وقسم جيرارد الفريق إلى مجموعتين، لتطبيق التدريبات الفنية، وسط تحدٍ مثير بين لاعبيه الذين خضعوا أيضا لتحدٍ مهاري.
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