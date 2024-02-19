الداير عاصمة للبن السعودي بنصف مليون شجرة

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- Al Watan) يتنافس 160 مزارعا في عرض أجود وأفخر أنواع البن التي تنتجها مزارعهم بمهرجان حصاد البن بمحافظة الداير وسط إقبال كبير من الزوار على الفعاليات والمعروضات المختلفة والمتنوعة التي يضمها هذا المحفل السنوي.
وأوضح شيخ البن المزارع محمد المالكي لـ((الوطن)) أن عدد أشجار البن في الداير وصلت إلى نحو نصف مليون شجرة، مما جعل الداير من أكثر المناطق المنتجة واعتبارها عاصمة البن السعودي، مشيرا إلى أن المحافظة تنتج أجود وأفخر أنواع البن والأغلى في العالم بفضل تعاون الأهالي مع الشركة السعودية للقهوة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة. وأوضح المالكي أن الدعم الكبير للمزارعين في جميع المجالات شجعهم لإنتاج أجود أنواع البن.
وتشمل فعاليات المهرجان العديد من البرامج "الثقافية والتراثية، والشعبية، والترفيهية، والسياحية ، وفعاليات القهوة ، والنباتات العطرية ، وفنون الطهي ، وأهازيج البن ، وديوانية البن ، ومعرض الفنون ، والضيافة ، وجادة البن"، إضافة لمعارض الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح وليالي، والفنون الشعبية الأصيلة التي تشتهر بها المنطقة، وأركان الأسر المنتجة.
وتسعى الفعاليات لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي، والتعريف بما تزخر به محافظة الداير خاصة ومنطقة جازان عمومًا من مقومات زراعية ومنها منتج البن، إضافة لدعم زراعة البن والتعريف به لما يتميز به من عناصر ومكونات طبيعية.
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