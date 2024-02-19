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الداير عاصمة للبن السعودي بنصف مليون شجرة

2/19/2024 11:20:33 PM

(MENAFN- Al Watan) يتنافس 160 مزارعا في عرض أجود وأفخر أنواع البن التي تنتجها مزارعهم بمهرجان حصاد البن بمحافظة الداير وسط إقبال كبير من الزوار على الفعاليات والمعروضات المختلفة والمتنوعة التي يضمها هذا المحفل السنوي.
وأوضح شيخ البن المزارع محمد المالكي لـ((الوطن)) أن عدد أشجار البن في الداير وصلت إلى نحو نصف مليون شجرة، مما جعل الداير من أكثر المناطق المنتجة واعتبارها عاصمة البن السعودي، مشيرا إلى أن المحافظة تنتج أجود وأفخر أنواع البن والأغلى في العالم بفضل تعاون الأهالي مع الشركة السعودية للقهوة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة. وأوضح المالكي أن الدعم الكبير للمزارعين في جميع المجالات شجعهم لإنتاج أجود أنواع البن.
وتشمل فعاليات المهرجان العديد من البرامج "الثقافية والتراثية، والشعبية، والترفيهية، والسياحية ، وفعاليات القهوة ، والنباتات العطرية ، وفنون الطهي ، وأهازيج البن ، وديوانية البن ، ومعرض الفنون ، والضيافة ، وجادة البن"، إضافة لمعارض الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية المشاركة، والأركان التراثية والثقافية، وأركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، ومعرض الفن التشكيلي، ومسرح مفتوح وليالي، والفنون الشعبية الأصيلة التي تشتهر بها المنطقة، وأركان الأسر المنتجة.
وتسعى الفعاليات لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي، والتعريف بما تزخر به محافظة الداير خاصة ومنطقة جازان عمومًا من مقومات زراعية ومنها منتج البن، إضافة لدعم زراعة البن والتعريف به لما يتميز به من عناصر ومكونات طبيعية.

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