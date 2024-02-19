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اشتراطات سعودية على شركات صينية للاستثمار المحلي

2/19/2024 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) قالت صحيفة ((فايننشال تايمز)) البريطانية إن السعودية ألزمت شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة بصفقات كبيرة مقابل قدرتها على الاستثمار في المملكة، حيث تسعى الرياض لتعزيز صناعة التكنولوجيا المحلية.
وتعد شركتا ((علي بابا)) و((سينس تايم)) من بين أكبر المجموعات الصينية التي أبرمت صفقات بمئات الملايين من الدولارات مع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقابل إقامة مشاريع مشتركة في البلاد.
اتفاقيات ملزمة
ونقلت الصحيفة عن 5 أشخاص مطلعين على الصفقات، بمن في ذلك مديرو الصناديق ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا والمستشارين الذين يعملون على الاتفاقيات، أن المستثمرين السعوديين يطبقون متطلبات صارمة بشكل متزايد لتمويل الصفقات.
وفي بعض الحالات، يتعين على الشركات الصينية تبادل الخبرات الفنية مع شركائها السعوديين الجدد.
وقال أحد المستشارين الصينيين الذين يقدمون المشورة لشركات التكنولوجيا المحلية حول كيفية جمع الأموال من المملكة: ((إنهم يريدون من شركتك ومهندسيك تدريب مواهبهم)).
استراتيجية سعودية
وتكرر الاستراتيجية السعودية تكتيكات الحكومات المحلية في الصين تجاه الشركات الأجنبية منذ عقود، حيث منحت الوصول إلى الأسواق مقابل تدريب الفرق المحلية والاستثمار.
كما فازت مجموعة الذكاء الاصطناعي ((سينس تايم)) بعقد لمشروع المملكة الطموح لبناء مدينة نيوم المستقبلية الضخمة، وفقًا لشخصين مطلعين على الصفقة. كما كشفت المصادر عن عقود أخرى في مدينة نيوم الصناعية ((أوكساجون))، التي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، وأعلن عن إطلاقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في 16 نوفمبر 2021. وبدأت في استقبال رواد التصنيع والمستثمرين وأصحاب الأعمال في بداية عام 2022.
علي بابا كلاود
من جانبها، دخلت شركة ((علي بابا كلاود)) السوق السعودية في عام 2022 من خلال مشروع مشترك مع مجموعة الاتصالات السعودية، التي أبرمت أيضًا شراكة مع هواوي في مشاريع 5G وتعهدت ((بتعزيز التعاون)) في أبحاث التكنولوجيا.
وتأتي الصفقات السعودية مع مجموعات التكنولوجيا الصينية مع أحكام أخرى مصممة لحماية استثماراتها.
في أواخر العام الماضي، أصدرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا AceGPT، وهو نموذج لغوي كبير يركز على اللغة العربية تم تصميمه بالتعاون مع الجامعة الصينية في هونغ كونغ ومعهد شنتشن لأبحاث البيانات الضخمة.
وقالت مصادر إن النهج المتبع في الاستثمار في التكنولوجيا يتوافق مع الاستراتيجية السعودية على نطاق أوسع.
سحابة علي بابا (Alibaba Cloud)
- شركة حوسبة سحابية صينية
- توفر خدمات الحوسبة السحابية للشركات عبر الإنترنت
- تعتبر أكبر شركة حوسبة سحابية في الصين
- تدير مراكز بيانات في 23 منطقة و63 منطقة توافر حول العالم
شركة سينس تايم
- أكبر شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي
- تأسست في هونغ كونغ ولديها مكاتب في عدة بلدان حول العالم
- تشتهر بريادتها في مجال الرؤية الحاسوبية

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