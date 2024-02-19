اشتراطات سعودية على شركات صينية للاستثمار المحلي

(MENAFN
- Al Watan) قالت صحيفة ((فايننشال تايمز)) البريطانية إن السعودية ألزمت شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة بصفقات كبيرة مقابل قدرتها على الاستثمار في المملكة، حيث تسعى الرياض لتعزيز صناعة التكنولوجيا المحلية.
وتعد شركتا ((علي بابا)) و((سينس تايم)) من بين أكبر المجموعات الصينية التي أبرمت صفقات بمئات الملايين من الدولارات مع السعودية على مدى السنوات الثلاث الماضية، مقابل إقامة مشاريع مشتركة في البلاد. اتفاقيات ملزمة
ونقلت الصحيفة عن 5 أشخاص مطلعين على الصفقات، بمن في ذلك مديرو الصناديق ورجال الأعمال في مجال التكنولوجيا والمستشارين الذين يعملون على الاتفاقيات، أن المستثمرين السعوديين يطبقون متطلبات صارمة بشكل متزايد لتمويل الصفقات.
وفي بعض الحالات، يتعين على الشركات الصينية تبادل الخبرات الفنية مع شركائها السعوديين الجدد.
وقال أحد المستشارين الصينيين الذين يقدمون المشورة لشركات التكنولوجيا المحلية حول كيفية جمع الأموال من المملكة: ((إنهم يريدون من شركتك ومهندسيك تدريب مواهبهم)). استراتيجية سعودية
وتكرر الاستراتيجية السعودية تكتيكات الحكومات المحلية في الصين تجاه الشركات الأجنبية منذ عقود، حيث منحت الوصول إلى الأسواق مقابل تدريب الفرق المحلية والاستثمار.
كما فازت مجموعة الذكاء الاصطناعي ((سينس تايم)) بعقد لمشروع المملكة الطموح لبناء مدينة نيوم المستقبلية الضخمة، وفقًا لشخصين مطلعين على الصفقة. كما كشفت المصادر عن عقود أخرى في مدينة نيوم الصناعية ((أوكساجون))، التي تعد أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، وأعلن عن إطلاقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في 16 نوفمبر 2021. وبدأت في استقبال رواد التصنيع والمستثمرين وأصحاب الأعمال في بداية عام 2022. علي بابا كلاود
من جانبها، دخلت شركة ((علي بابا كلاود)) السوق السعودية في عام 2022 من خلال مشروع مشترك مع مجموعة الاتصالات السعودية، التي أبرمت أيضًا شراكة مع هواوي في مشاريع 5G وتعهدت ((بتعزيز التعاون)) في أبحاث التكنولوجيا.
وتأتي الصفقات السعودية مع مجموعات التكنولوجيا الصينية مع أحكام أخرى مصممة لحماية استثماراتها.
في أواخر العام الماضي، أصدرت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا AceGPT، وهو نموذج لغوي كبير يركز على اللغة العربية تم تصميمه بالتعاون مع الجامعة الصينية في هونغ كونغ ومعهد شنتشن لأبحاث البيانات الضخمة.
وقالت مصادر إن النهج المتبع في الاستثمار في التكنولوجيا يتوافق مع الاستراتيجية السعودية على نطاق أوسع. سحابة علي بابا (Alibaba Cloud)
- شركة حوسبة سحابية صينية
- توفر خدمات الحوسبة السحابية للشركات عبر الإنترنت
- تعتبر أكبر شركة حوسبة سحابية في الصين
- تدير مراكز بيانات في 23 منطقة و63 منطقة توافر حول العالم شركة سينس تايم
- أكبر شركة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي
- تأسست في هونغ كونغ ولديها مكاتب في عدة بلدان حول العالم
- تشتهر بريادتها في مجال الرؤية الحاسوبية
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