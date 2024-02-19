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التسامح الخلفية التاريخية والتوجه الحضاري

2/19/2024 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يرصد المفكر إبراهيم أعراب قصة تطور التسامح ضمن رؤية متماسكة وأفق فكري مستخدمًا قدرته المعرفية في الطرح.
فالتسامح اليوم يعد من أهم قضايا التعايش الإنساني في هذا العصر. فمن خلال المغزى الإنساني لفكرة التسامح والمتضمنة بالضرورة قبول الآخر والتعايش معه ينظر إليه حضاريًا وإنسانيًا فكرًا منفتحًا في تجسير العلاقات الإنسانية وفق مبادئ وقيم إنسانية تسامحية.
فالتسامح من هذا المنظور يظهر في جميع المجتمعات والثقافات فليس مقصورًا على مجتمع أو ثقافة بعينها.
وقد قدم المفكر إبراهيم أعراب توصيفًا منهجيًا للتسامح تتبع من خلاله مفهوم التسامح ومفرداته وأشكاله مستندًا على حقائق التاريخ ودلالات الواقع وصورته في الثقافات والمجتمعات الحديثة.
فالتسامح تاريخيًا كما يطالعنا به (معجم لالاند) يرجع إلى النشأة التاريخية لكلمة توليرانس ((وتطورها والتي ولدت في القرن 16 م إبان الحروب والصراعات الدينية التي عرفتها أوروبا ما بين الكاثوليك والبروتستانت، وانتهى الكاثوليك بالتسامح مع البروتستانت وبشكل متبادل. ثم أصبح يمارس اتجاه كل المعتقدات والديانات.
وفي القرن 19 انتشر ليشمل مجال الفكر وحرية التعبير ولم يكن ليحدث هذا التحول والانتقال إلا بعد حروب وصراعات دينية طويلة عاشتها دول أوربا في ألمانيا وهولند وإنجلترا وإسبانيا وفرنسا.
وهذا يعني أن التسامح كفكرة ورد فعل على التعصب والصراعات الدينية بين الكاثوليك والبروتستانت التي أنهكت أوروبا ولم يكن من حل أمام مفكريها وفلاسفتها ومصلحيها الدينيين إلا البحث عن حل لهذه المعضلة الدينية بالدعوة إلى التسامح المتبادل والاعتراف بالحق في الاختلاف وإباحة حرية الاعتقاد الديني.
وبهذا يكون التسامح في هذا السياق التاريخي وليد حركة الإصلاح الديني الأوروبي.
وفي القرن 19 برزت ملامح الحداثة الأوربية ومظاهرها وما حملته من قيم ومفاهيم وأفكار جديدة، فبرز التسامح كفضيلة أخلاقية وقيمة إنسانية تشكل في كتابات بعض المفكرين الأوروبيين وبخاصة فولتير الذي يعتبره الكثيرون فيلسوف التسامح ومقولته الشهيرة (كلنا ضعفاء فلنتسامح).
توج ذلك إعلان 1995 سنة دولية من أجل التسامح تبعها إصدار وثيقة إعلان المبادئ والذي تم فيه الربط بين التسامح وحقوق الإنسان والديمقراطية والسلم. وبالتالي ارتقت بالتسامح ليصبح قيمة قانونية ينبغي حمايتها عالميًا، وهذا يكشف أن التسامح أصبح مطلبًا أساسيًا وحاجة ضرورية من أجل تأسيس وبناء ثقافة جديدة للسلام بعد أن خرج العالم من كابوس ما عرف بالحرب الباردة بين القطبين الأمريكي والاتحاد السوفيتي سابقًا إلا أن الحقبة المعاصرة هذه التي تتميز بانهيار القطبية الثنائية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط المعسكر الاشتراكي عرفت إنبعاث نزعات عرقية وصعود حركات يمينية ودينية متطرفة في [العالم] تشترك في التعصب ومعاداة وكراهية الآخر، فهذه الأشكال من اللاتسامح الجديدة دفعت بالمجتمع الدولي لاستعادة التسامح واكتشاف فضائله. كما أدت إلى إثارة نقاشات وسجالات فلسفية ونظرية بين النخب الثقافية والسياسية حول حدود التسامح. أي ما يمكن التسامح معه وما لا يمكن ولم يكن المثقفون العرب المعاصرون بعيدين عن هذا السجال الذي ولده مناخ دولي يتسم بانتعاش أيديولوجيات التعصب واللاتسامح.
فهناك إذا قضايا ومشاكل راهنة تعرفها المجتمعات المعاصرة تجعل من سؤال التسامح موضوعًا للتفكير في أبعاده المتعددة.
لكن السؤال كيف ينظر المثقف العربي المعاصر للتسامح وهل عرفته الثقافة العربية الإسلامية؟
أي هل كان مفكرًا فيه داخل هذه الثقافة أم أنه يدخل ضمن اللامفكر فيه في الفكر العربي الإسلامي؟
فـ (محمد أركون) تطرق إلى هذه المسألة في محاضرة له ألقاها في ندوة قرطاج بتونس حول ((التسامح)). مؤكدًا أن التسامح لا يمكن فهمه فهمًا نقديًا إلا بربطه بمفهوم اللاتسامح وما لا يمكن التسامح فيه ليخلص إلى التأكيد على أن التسامح كمفهوم لم يعرفه السياق العربي الإسلامي تاريخيًا وأنه يعتبر واحدًا من أنواع اللامفكر فيه في الفكر العربي الإسلامي.
أما (محمد عابد الجابري)، فإن الرؤية عنده مخالفة لرؤية أركون داعيًا إلى تأصيل مفهوم التسامح في الحضارة العربية والتراث الإسلامي وإعادة بناء مفهوم التسامح بالصورة التي تجعله يعبر داخل الثقافة العربية عن المعنى الذي أعطي له داخل الفكر الأوروبي، وهو بهذه النتيجة يضع أطروحته في تعارض مع أطروحة الدكتور محمد أركون.
أما الشيخ صالح الحصين فيناقش مسألة التسامح في كتابه (التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب)، ويعالجها بمنهج نقدي رصين وعبر سياقات متعددة بدأ الشيخ صالح الحصين كتابه التسامح والعدوانية بين الإسلام والغرب بتأصيل مفهوم التسامح، وتتبع معاني التسامح ومفهومه في القرآن الكريم والسنة النبوية واختار بعض الآيات الدالة على مستويات متعددة للدلالة على عدم وجود دين أعطى كل هذه المساحة في الحض على التسامح، والحرص على أن يشيع بين أتباعه، فالرحمة أساس الدين الإسلامي مع الحرص على التأكيد أن التسامح لا يعني المذلة أو الهوان، ولا يعني التسوية بين المسيء والمحسن، مستشهدًا في ذلك بما قالته المستشرقة الإيطالية Lora veccia vaglieri في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لقد امتزج فيه التسامح بالعدل الخصلتان الأكثر نبلا في الإنسان مما يدل دلالة واضحة أن التسامح مفهوم مركزي في القرآن الكريم وفعل أصيل من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم.
ولعل إيراد الشيخ صالح الحصين مفردات (العفو والتسامح والمغفرة والرحمة) وهي كلها مفردات تحيل على معنى التسامح في أعلى صوره الإنسانية كان بهدف الإبانة أن الأمر في الإسلام حيال فكرة التسامح إنما هو واجب ومسؤولية أخلاقية فالتسامح لا يعني فقط عدم العدوان، وإنما هو أيضًا قيمة مطلقة يلتزم بها لذاتها، فالقرآن الكريم كرر ذكر الرحمة والرأفة والعفو والصفح والمغفرة والصبر أكثر من تسعمائة مرة وأن الرحمة كصفة نسبت لله سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم في مواضع كثيرة جدًا في القرآن الكريم، منها قوله تعالى ((هو الرحمن الرحيم)) و((كتب على نفسه الرحمة))، ((فاصفح عنهم وقل سلام)) وغير ذلك الكثير من المواضع التي لم تخل من ذكر الرحمة لله سبحانه وتعالى، ومدح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من كونه رءوف رحيم في أكثر من موضع.
فمفهوم التسامح، وفق الدين الإسلامي قريب في تصوره من التصور الذي وضعته منظمة اليونسكو حين قررت أنه يتفق تمامًا مع احترام حقوق الإنسان القول أن الأخذ بالتسامح لا يعني التسامح تجاه الظلم الاجتماعي أو تنازل الإنسان عن معتقداته، أو التغاضي عن بعضها. إنه يعني أن تكون للإنسان الحرية في التزام ما يعتقده وقبول حرية الآخر في الالتزام بما يعتقده.
ويورد الحصين مقتبسا للكاتب الغربي (جوستاف لوبون) في هذا الصدد عن اتباع خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم لمنهجه في التسامح قائلا: كانت الطريق التي يجب على الخلفاء أن يسلكوها واضحة فعرفوا كيف يحجمون عن حمل أحد بالقوة على ترك دينه وأعلنوا في كل مكان أنهم يحترمون عقائد الشعوب وأعرافها وعاداتها.
ويقول M. N. ROY: (الخلفية التاريخية للإسلام والظروف الاجتماعية التي نشأ فيها طبعته بطابع التسامح الذي قد يظهر للعين غير المدركة لا يتفق مع روح التعصب - التي اعتدنا تقليديًا أن نربطها بالإسلام، ولكن لا إله إلا الله وحدها تخلق التسامح).
ولعل أهم قيمة قاد إليها التسامح هي أن ذلك التسامح يخلق شعورًا عميقًا بالتواضع والمساواة بصوره تنفي الطبقية والعنصرية حتى في يوميات الحياه وعادياتها.
كما جعل منها سببًا كبيرًا ومؤثرًا في شيوع مفهوم التسامح، ولعل وجود الطوائف الدينية كاليهود والمسيحيين في المشرق العربي عبر التاريخ مما يؤكد قيمة التسامح التي تنفي الكراهية وتنبذ التعصب الإكراه.
فالإسلام بحسب كلام الكاتب البريطاني wells. (أوجد مجتمعا تحرر من القسوة والاضطهاد الاجتماعي، إلى درجة لم يبلغها أي مجتمع من قبل).
كما ينقل الشيخ الحصين عنه أيضًا: (إن الإسلام انتشر وساد لأنه قدم للإنسان أفضل نظام سياسي اجتماعي يمكن أن يمنحه الزمان، هذا النظام الذي يمثل أوسع وأنقى وأنظف فكرة أمكن حتى الآن أن تطبق عمليًا على الأرض).

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