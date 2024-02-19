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طلاب البترول تألق وإبداع

2/19/2024 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) في ملتقى مليء بالإلهام والإبداع، تمكن طلاب جامعة البترول والمعادن من تنظيم فعالية استثنائية يوم السبت الماضي وهو حدث تيدكس، ولمن لا يعرف تيدكس هي منظمة غير ربحية تكرّس جهودها لنشر الأفكار الجديرة بالاهتمام، وغالبًا ما تكون في شكل محاضرات قصيرة يقدمها كبار المفكرين والفاعلين والتي يجري تنظيمها بشكل مستقل في جميع أنحاء العالم. واللافت ورغم عدم احتراف الطلبة والطالبات وخبرتهم القليلة في مجال إدارة الفعاليات، استطاع هؤلاء الشباب وبكل براعة تنظيم كل تفاصيل الحدث بإتقان من تصوير الأحداث إلى إنتاج محتوى الفيديوهات، ومن التواصل مع المتحدثين والزوار إلى بيع التذاكر وإدارة العلاقات مع الضيوف البارزين، بالإضافة إلى الخطابة الحرفية على المسرح أبدى هؤلاء الشباب الطموحين من الجامعة مهارات لافتة في التعامل مع جميع جوانب الفعالية وقد برزوا بروح مهنية عالية وتفانَوا في تقديم تجربة استثنائية للحضور ولضيوفهم، وتجسيدًا لشعارهم ((رسالة المعنى))، وهو العنوان الخاص بتيدكس نجح هؤلاء الشباب الواعدين في تحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع ملموس، مُبررين بذلك وجودهم في الصف الأول من الشباب القادة والمبدعين. وهو في الواقع دليل حي على قدرتهم على تحقيق النجاح رغم التحديات، وتحويل كل فرصة إلى تحفيز للتفوق والتميز.
فعالية تيدكس هذا العام، ليست مجرد ساحة كبرى للخطابات المتنوعة، رغم أهمية ذلك، ولكنه أكبر من ذلك بكثير، فهو من أهم الملتقيات السعودية التي انطلقت هذا العام من سماء الشرقية إلى العالم العربي أثبت فيه شباب الجامعة أهمية الابتكار والإبداع في تحقيق التغيير الذي تسعى إليه المملكة وتبقى رسالة المعنى المحور الذي يوجههم نحو تحقيق الأهداف والتميز في كل ما يقومون به، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه. ويُشارك في نسخة هذا العام 18 راعيا للحدث، والزوار كان أكثر من 1400 ويوجد لوحة فنية للرسامة المبدعة آلاء يحيى وفيلم سينمائي ومعرض ثقافي وفعاليات على هامش الملتقى بالإضافة لجوائز السحب والوجبات الخفيفة ووجبة العشاء، نعم هو كرنفال وطني شبابي، يستحق الفخر والإعجاب، يُدار بحرفية ومهارة من قبل فريق وطني من شباب وشابات الوطن، لا تتجاوز أعمارهم الثالتة والعشرين ربيعا يؤكدون قدرة وكفاءة أبناء هذا الوطن في صناعة الألق. كثيرة وكبيرة هي التفاصيل والملامح التي يُلامسها كل من يزور هذا الكرنفال الثقافي الرائع، ولكن ثمة حالة من الدهشة اجتاحت كل من حضر أو شاهد الفعالية والبساطة التي غطت على المتحدثين الثمانية، وهم الدكتورة عبير العليان والدكتور هادي فقيهي و محمد الموسى و عبد الرحمن التيماني و بدر الحمود وهديل العيسى و روان الغوينم وفاطمة القديحي. وما أجمل التكريم الأخير الذي طال كل رواد الملتقى من قبل ممثل رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن السقاف وهو الدكتور خالد الشيخي وعميد شؤون الطلاب الدكتور خالد العنزي. ولأن المساحة هنا ضيقة لذكر أسماء كل فريق تيدكس من طلبة الجامعة وهم 79 عضوا يستحقون كل عبارات الثناء والشكر، وكما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله سأكتفي بذكر القادة وهم سليمان فخري، أحمد الهلالي، عبدالعزيز الأحمدي، شيماء الوادعي، محمد الدوسري، سليمان الدخيل، عمار العمودي، فراس البقشي، عبدالرحمن الناصر، حسام الدين الهوساوي، عبدالعزيز العثمان، تركي المطيري وكذلك المسؤول عن دعوة كتاب الرأي محمد خالد سعود. وأخيرا أقترح على الجامعة بعد هذا التميز أن تكون هناك شراكة لمدة عامين مع TED نتوسع فيها مع دعم المفكرين والباحثين والفنانين وصانعي التغيير في العالم العربي بكل أشكاله وألوانه، وذلك عبر مساعدتهم في نشر أفكارهم مع جمهور أوسع في كل أنحاء العالم.

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