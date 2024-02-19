الصحة تتصدر استطلاعات المشروعات الحكومية

(MENAFN
- Al Watan) تصدر قطاع الصحة مشروعات الوثائق النظامية بمنصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية خلال 3 أعوام من 2021 إلى نهاية 2023، بـ251 مشروعا، ثم 158 مشروعاً لقطاع التجارة والاستثمار، تلا ذلك قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية بـ 146 مشروعاً، و128 مشروعاً لقطاع المواصلات والاتصالات، و109 مشروعات لقطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، و105 مشروعات لقطاع المال والرقابة.
بيئة الأعمال
مكّنت استطلاعات على مدار ثلاثة أعوام الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء الملحوظات والمرئيات على 1186 مشروع وثيقة نظامية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك تحسيناً لبيئة الأعمال في المملكة، وتعزيزاً لقدرتها التنافسية.
تحديث الأنظمة
شكلت المنصة إحدى الممكّنات التي استفادت منها 94 جهة حكومية لتحقيق الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمثلت في استحداث وتحديث الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث توزعت الوثائق النظامية التي طرحتها الجهات الحكومية عبر (استطلاع) على طرح 117 نظاماً، و502 لائحة، و125 اشتراطاً، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابط، فضلاً عن 26 إطاراً تنظيمياً، و33 معياراً، و10 اتفاقيات، و116 دليلاً، و35 ورشة عمل بشأن المشروعات، وردت حولها أكثر من 50 ألف مرئية، قدمت من خلال 140 ألف حساب نشط.
مشروعات الوثائق النظامية
الصحة
251
التجارة والاستثمار
158
البيئة والزراعة والمياه
146
المواصلات والاتصالات
128
الخدمات البلدية والتخطيط
109
المال والرقابة
105
الطاقة والتعدين
79
العمل والرعاية الاجتماعية
53
السياحة والآثار
45
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
30
الإعلام والنشر
20
الأمن الداخلي والأحوال المدنية
19
التعليم والعلوم
17
الحج والشؤون الإسلامية
17
الشباب والرياضة
5
الخدمة العسكرية
2
الهيئات الملكية
1
MENAFN19022024000089011017ID1107872522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.