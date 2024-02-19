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الصحة تتصدر استطلاعات المشروعات الحكومية

2/19/2024 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر قطاع الصحة مشروعات الوثائق النظامية بمنصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية خلال 3 أعوام من 2021 إلى نهاية 2023، بـ251 مشروعا، ثم 158 مشروعاً لقطاع التجارة والاستثمار، تلا ذلك قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية بـ 146 مشروعاً، و128 مشروعاً لقطاع المواصلات والاتصالات، و109 مشروعات لقطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، و105 مشروعات لقطاع المال والرقابة.
بيئة الأعمال
مكّنت استطلاعات على مدار ثلاثة أعوام الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، من إبداء الملحوظات والمرئيات على 1186 مشروع وثيقة نظامية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها؛ وذلك تحسيناً لبيئة الأعمال في المملكة، وتعزيزاً لقدرتها التنافسية.
تحديث الأنظمة
شكلت المنصة إحدى الممكّنات التي استفادت منها 94 جهة حكومية لتحقيق الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تمثلت في استحداث وتحديث الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، حيث توزعت الوثائق النظامية التي طرحتها الجهات الحكومية عبر (استطلاع) على طرح 117 نظاماً، و502 لائحة، و125 اشتراطاً، و126 قاعدة، و25 سياسة قانونية، و102 ضابط، فضلاً عن 26 إطاراً تنظيمياً، و33 معياراً، و10 اتفاقيات، و116 دليلاً، و35 ورشة عمل بشأن المشروعات، وردت حولها أكثر من 50 ألف مرئية، قدمت من خلال 140 ألف حساب نشط.
مشروعات الوثائق النظامية
الصحة
251
التجارة والاستثمار
158
البيئة والزراعة والمياه
146
المواصلات والاتصالات
128
الخدمات البلدية والتخطيط
109
المال والرقابة
105
الطاقة والتعدين
79
العمل والرعاية الاجتماعية
53
السياحة والآثار
45
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
30
الإعلام والنشر
20
الأمن الداخلي والأحوال المدنية
19
التعليم والعلوم
17
الحج والشؤون الإسلامية
17
الشباب والرياضة
5
الخدمة العسكرية
2
الهيئات الملكية
1

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