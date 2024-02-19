الهلال يهزم الاتحاد والأوروبيين

(MENAFN
- Al Watan) يشهد الموسم الحالي ظهورا لافتا للهلال في مختلف البطولات، وبالأخص في دوري روشن السعودي للمحترفين، وبرهن على قوته الهجومية الكبيرة، ورفع الزعيم بثلاثيته في الرائد رصيده التهديفي إلى 62 هدفا بعد مرور 20 جولة فقط من منافسات الدوري روشن.
وأسهم المعدل الرائع في تفوق الزعيم على السجل التهديفي الخاص ببطل النسخة الماضية الاتحاد، حيث أحرز العميد وقتها 60 هدفا على مدار 30 جولة. وتفوق الزعيم على جميع أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث وصل للهدف الـ62 في الدوري هذا الموسم، إذ يتفوق على إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي، وليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، بفارق 3 أهداف، وعلى باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني بـ5 أهداف، وعلى ريال مدريد الذي أحرز 53 هدفا في صدارة الليجا، وهو نفس الرصيد التهديفي الذي يمتلكه باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي. وتتبقى أمام الأزرق عديد من المباريات لزيادة الغلة التهديفية، حيث يطمح المدرب البرتغالي خورخي جيسوس لتحطيم جميع الأرقام التاريخية.
-62 هدفا سجلها الزعيم خلال 20 جولة
-الهلال حطم رقم الاتحاد الموسم الماضي
-الزعيم تفوق على متصدري الدوريات الأوروبية الكبرى
-جيسوس يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام
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