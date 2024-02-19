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الهلال يهزم الاتحاد والأوروبيين

2/19/2024 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يشهد الموسم الحالي ظهورا لافتا للهلال في مختلف البطولات، وبالأخص في دوري روشن السعودي للمحترفين، وبرهن على قوته الهجومية الكبيرة، ورفع الزعيم بثلاثيته في الرائد رصيده التهديفي إلى 62 هدفا بعد مرور 20 جولة فقط من منافسات الدوري روشن.
وأسهم المعدل الرائع في تفوق الزعيم على السجل التهديفي الخاص ببطل النسخة الماضية الاتحاد، حيث أحرز العميد وقتها 60 هدفا على مدار 30 جولة. وتفوق الزعيم على جميع أندية الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث وصل للهدف الـ62 في الدوري هذا الموسم، إذ يتفوق على إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي، وليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، بفارق 3 أهداف، وعلى باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني بـ5 أهداف، وعلى ريال مدريد الذي أحرز 53 هدفا في صدارة الليجا، وهو نفس الرصيد التهديفي الذي يمتلكه باريس سان جيرمان، متصدر الدوري الفرنسي. وتتبقى أمام الأزرق عديد من المباريات لزيادة الغلة التهديفية، حيث يطمح المدرب البرتغالي خورخي جيسوس لتحطيم جميع الأرقام التاريخية.
-62 هدفا سجلها الزعيم خلال 20 جولة
-الهلال حطم رقم الاتحاد الموسم الماضي
-الزعيم تفوق على متصدري الدوريات الأوروبية الكبرى
-جيسوس يسعى لمواصلة تحطيم الأرقام

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