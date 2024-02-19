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الجندل يهدد الخلود

2/19/2024 11:20:33 PM
(MENAFN- Al Watan) تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ22 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى (جولة يوم التأسيس)، إذ يستقبل العربي ((35 نقطة)) نظيره الصفا ((21 نقطة)) على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، ويتقابل على ملعب نادي العروبة فريقا الجندل ((32 نقطة)) والخلود ((39 نقطة))، ويواجه جدة ((26 نقطة)) هجر ((14 نقطة)) على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

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