الجندل يهدد الخلود
التاريخ
2/19/2024 11:20:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ22 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى (جولة يوم التأسيس)، إذ يستقبل العربي ((35 نقطة)) نظيره الصفا ((21 نقطة)) على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، ويتقابل على ملعب نادي العروبة فريقا الجندل ((32 نقطة)) والخلود ((39 نقطة))، ويواجه جدة ((26 نقطة)) هجر ((14 نقطة)) على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
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