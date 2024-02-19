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الأرض تعاند 5

2/19/2024 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) عاندت الأرض 5 أندية بعد عودة ركض أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب التوقف الطويل، فيما ابتسمت لـ4 أندية، خلال منافسات الجولة الـ20 للدوري، التي كان للدقائق الأخيرة تأثيرها في نتائج الفرق التي انتهت بالتعادل، وواصل الهلال والنصر المنافسة على صدارة الدوري، التي يبدو أنها انحصرت بينهما، بعدما ابتعد الأهلي الثالث بفارق 9 نقاط عن النصر الثاني، بعدما تلقى الخسارة منها تميز 8 جولات متتالية، وسجل الاتفاق انتصاره الأول بع غياب 8 جولات، وظهرت البطاقة الحمراء، وحضر الحكم الأجنبي في 4 مواجهات، والدون يعزز صدارته

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