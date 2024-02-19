الأرض تعاند 5

(MENAFN
- Al Watan) عاندت الأرض 5 أندية بعد عودة ركض أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب التوقف الطويل، فيما ابتسمت لـ4 أندية، خلال منافسات الجولة الـ20 للدوري، التي كان للدقائق الأخيرة تأثيرها في نتائج الفرق التي انتهت بالتعادل، وواصل الهلال والنصر المنافسة على صدارة الدوري، التي يبدو أنها انحصرت بينهما، بعدما ابتعد الأهلي الثالث بفارق 9 نقاط عن النصر الثاني، بعدما تلقى الخسارة منها تميز 8 جولات متتالية، وسجل الاتفاق انتصاره الأول بع غياب 8 جولات، وظهرت البطاقة الحمراء، وحضر الحكم الأجنبي في 4 مواجهات، والدون يعزز صدارته
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