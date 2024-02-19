Tuesday, 20 February 2024 08:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرقام الغنام هل تقنع مانشيني؟

2/19/2024 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) خطف لاعب النصر سلطان الغنام الأنظار بعد عودة دوري روشن السعودي للركض مجددا، وأسهم في انتصار العالمي على الفتح، أمام أنظار مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تابع المواجهة من مدرجات الأول بارك، وشهدت المباراة تألقا لافتا من ظهير النصر الذي صنع هدفي فريقه من عرضيتين رائعتين، ليصبح أكثر المدافعين صناعة للأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات بواقع 13 هدفا (سجل 3 وصنع 10)، متفوقا على أقرب منافسيه ثنائي الهلال محمد البريك وسعود عبدالحميد، حيث ساهم الأول في تسجيل 12 هدفا (أحرز 2 وصنع 10)، أما سعود عبدالحميد فساهم في تسجيل 9 أهداف، حيث أحرز هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة. ويظل السؤال العريض الذي يترقب الرياضيون السعوديون إجابته هو هل أرقام الغنام تقنع مانشيني مجددا بقيمة اللاعب الفنية؟، ويعيده إلى قائمة الأخضر خلال فترة التوقف المقبلة، التي ستشهد عودة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
-13هدفا نصراويا أسهم فيها الغنام
-الظهير النصراوي أكثر المدافعين مساهمة في الأهداف
-3 أهداف سجلها الغنام وصنع 10 أهداف
-ظهيرا الهلال المميزان ينافسان الغنام

MENAFN19022024000089011017ID1107872518

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث