أرقام الغنام هل تقنع مانشيني؟

(MENAFN
- Al Watan) خطف لاعب النصر سلطان الغنام الأنظار بعد عودة دوري روشن السعودي للركض مجددا، وأسهم في انتصار العالمي على الفتح، أمام أنظار مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي تابع المواجهة من مدرجات الأول بارك، وشهدت المباراة تألقا لافتا من ظهير النصر الذي صنع هدفي فريقه من عرضيتين رائعتين، ليصبح أكثر المدافعين صناعة للأهداف هذا الموسم في جميع المسابقات بواقع 13 هدفا (سجل 3 وصنع 10)، متفوقا على أقرب منافسيه ثنائي الهلال محمد البريك وسعود عبدالحميد، حيث ساهم الأول في تسجيل 12 هدفا (أحرز 2 وصنع 10)، أما سعود عبدالحميد فساهم في تسجيل 9 أهداف، حيث أحرز هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة. ويظل السؤال العريض الذي يترقب الرياضيون السعوديون إجابته هو هل أرقام الغنام تقنع مانشيني مجددا بقيمة اللاعب الفنية؟، ويعيده إلى قائمة الأخضر خلال فترة التوقف المقبلة، التي ستشهد عودة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
-13هدفا نصراويا أسهم فيها الغنام
-الظهير النصراوي أكثر المدافعين مساهمة في الأهداف
-3 أهداف سجلها الغنام وصنع 10 أهداف
-ظهيرا الهلال المميزان ينافسان الغنام
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