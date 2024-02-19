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الاتحاد يستعيد صلابته الدفاعية

2/19/2024 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدو أن الاتحاد يختلف بعد العودة من التوقف الطويل الذي شهدته المنافسات السعودية خلال يناير الماضي والنصف الأول من فبراير الجاري، عما قبله، ونجح العميد في تقديم نفسه منذ الرابع من فبراير بشكل مميز، مستعيدا نغمة الانتصارات والنتائج الإيجابية في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وعادل أفضل سلسلة دفاعية له في كل البطولات هذا الموسم، بعد خروجه بشباك نظيفة أمام الرياض في ختام الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وواصل المغربي عبد الرزاق حمد الله التوهج.
تميز دفاعي
عادل العميد أفضل سلسلة دفاعية له في كل البطولات هذا الموسم، بعد خروجه بشباك نظيفة أمام الرياض، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي في كل البطولات، بعد الفوز على الفيصلي 4 / صفر في كأس الملك، والطائي 3 /صفر، في الدوري، والتعادل مع نافباهور الأوزبكي سلبيا في دوري أبطال آسيا، معادلا أطول سلسلة مباريات له هذا الموسم بشباك نظيفة، بعدما كان افتتح موسمه بـ4 مباريات لم يستقبل فيها مرماه أي هدف، ووقتها تمكن من الانتصار بالدوري على الرائد 3 /صفر، والطائي2 /صفر، والرياض 4 /صفر، والوحدة 3/ صفر، قبل أن تتوقف سلسلة النمور الجيدة في بداية الموسم بعد الخسارة على يد الهلال 3 /4. ويسعى النمور للحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الخامسة على التوالي، لأول مرة هذا الموسم عندما يستضيف نافباهور بعد غد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الآسيوي.
توهج الساطي
واصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، التوهج، بعدما قاد فريقه للفوز على الرياض بهدفين دون رد، بتسجيله ثنائية الاتحاد، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي. ووصل النجم المغربي للمساهمة التهديفية الـ15 في 16 مباراة خاضها مع العميد هذا الموسم دوريا ((سجل 13 وصنع 2))، وأحرز حمد الله أكثر من 25 % من أهداف الاتحاد في الدوري هذا الموسم، حيث أحرز ((النمور)) 39 هدفا في 20 جولة.
-الاتحاد عادل السلسلة الدفاعية الرائعة التي سجلها بداية الموسم
-العميد خرج بشباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي منذ العودة
-النمور ينتظرون الخروج بالكلين شيت الخامس على التوالي أمام نافباهور
-أكثر من 25 % من أهداف العميد سجلها الساطي
-13 هدفا اتحاديا في الدوري بتوقيع الجلاد من أصل 39 هدفا

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