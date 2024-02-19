الاتحاد يستعيد صلابته الدفاعية

(MENAFN
- Al Watan) يبدو أن الاتحاد يختلف بعد العودة من التوقف الطويل الذي شهدته المنافسات السعودية خلال يناير الماضي والنصف الأول من فبراير الجاري، عما قبله، ونجح العميد في تقديم نفسه منذ الرابع من فبراير بشكل مميز، مستعيدا نغمة الانتصارات والنتائج الإيجابية في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وعادل أفضل سلسلة دفاعية له في كل البطولات هذا الموسم، بعد خروجه بشباك نظيفة أمام الرياض في ختام الجولة الـ20 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وواصل المغربي عبد الرزاق حمد الله التوهج.
تميز دفاعي
عادل العميد أفضل سلسلة دفاعية له في كل البطولات هذا الموسم، بعد خروجه بشباك نظيفة أمام الرياض، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي في كل البطولات، بعد الفوز على الفيصلي 4 / صفر في كأس الملك، والطائي 3 /صفر، في الدوري، والتعادل مع نافباهور الأوزبكي سلبيا في دوري أبطال آسيا، معادلا أطول سلسلة مباريات له هذا الموسم بشباك نظيفة، بعدما كان افتتح موسمه بـ4 مباريات لم يستقبل فيها مرماه أي هدف، ووقتها تمكن من الانتصار بالدوري على الرائد 3 /صفر، والطائي2 /صفر، والرياض 4 /صفر، والوحدة 3/ صفر، قبل أن تتوقف سلسلة النمور الجيدة في بداية الموسم بعد الخسارة على يد الهلال 3 /4. ويسعى النمور للحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة الخامسة على التوالي، لأول مرة هذا الموسم عندما يستضيف نافباهور بعد غد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال الآسيوي.
توهج الساطي
واصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، التوهج، بعدما قاد فريقه للفوز على الرياض بهدفين دون رد، بتسجيله ثنائية الاتحاد، ليرفع رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي. ووصل النجم المغربي للمساهمة التهديفية الـ15 في 16 مباراة خاضها مع العميد هذا الموسم دوريا ((سجل 13 وصنع 2))، وأحرز حمد الله أكثر من 25 % من أهداف الاتحاد في الدوري هذا الموسم، حيث أحرز ((النمور)) 39 هدفا في 20 جولة.
-الاتحاد عادل السلسلة الدفاعية الرائعة التي سجلها بداية الموسم
-العميد خرج بشباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي منذ العودة
-النمور ينتظرون الخروج بالكلين شيت الخامس على التوالي أمام نافباهور
-أكثر من 25 % من أهداف العميد سجلها الساطي
-13 هدفا اتحاديا في الدوري بتوقيع الجلاد من أصل 39 هدفا
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