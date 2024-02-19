ذرائع واشنطن تقيد تكنولوجيا بكين

(MENAFN
- Al Watan) مع توسع المنافسة بين الصين وأمريكا في صناعة التكنولوجيا الحيوية، دق المشرعون الأمريكيون ناقوس الخطر بشأن ما يعتبرونه فشل أمريكا في منافسة الصين في مجال التكنولوجيا الحيوية، محذرين من المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأمريكي والمصالح التجارية. ويقول البعض إن إغلاق الشركات الصينية لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالولايات المتحدة.
حيث تعد التكنولوجيا الحيوية بإحداث ثورة في الحياة اليومية، ويستخدمها العلماء والباحثون لتحقيق تقدم سريع في العلاج الطبي والهندسة الوراثية في الزراعة والمواد الحيوية الجديدة. وبسبب إمكاناتها، فقد جذبت انتباه الحكومتين الصينية والأمريكية.
منع الشركات
وتم تقديم مشاريع قوانين في مجلسي النواب والشيوخ لمنع ((شركات التكنولوجيا الحيوية الأجنبية المعادية المثيرة للقلق)) من التعامل مع مقدمي الخدمات الطبية الممولين اتحاديًا. وتسمى مشاريع القوانين أربع شركات مملوكة للصين.
وقالت السفارة الصينية إن من يقفون وراء مشاريع القوانين لديهم ((تحيز أيديولوجي)) ويسعون إلى قمع الشركات الصينية ((تحت ذرائع كاذبة)). وطالبت بمنح الشركات الصينية ((معاملة منفتحة وعادلة وغير تمييزية)).
ويدور الجدل حول التكنولوجيا الحيوية في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن تحقيق الاستقرار في العلاقات المتقلبة بين الولايات المتحدة والصين، التي تضررت بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحرب التجارية، وجائحة ((كوفيد-19))، والأمن السيبراني، والعسكرة في بحر الصين الجنوبي. ويحذر منتقدو التشريع من أن القيود المفروضة على الشركات الصينية من شأنها أن تعرقل التقدم الذي يمكن أن يحقق منفعة أكبر.
صناع القرار
وقالت أبيجيل كوبلين الأستاذة المساعدة في كلية فاسار المتخصصة في صناعة التكنولوجيا الحيوية في الصين: ((في مجال التكنولوجيا الحيوية، لا يمكن للمرء أن يحافظ على القدرة التنافسية من خلال عزل الآخرين)). وقالت إنها تشعر بالقلق من أن يصبح صناع القرار في الولايات المتحدة مهووسين للغاية بالتطبيقات العسكرية للتكنولوجيا على حساب إعاقة الجهود المبذولة لعلاج الأمراض وإطعام سكان العالم.
وفي رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرعون مشروع القانون، قالت راشيل كينج، الرئيس التنفيذي لمنظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية التابعة للاتحاد التجاري، إن التشريع ((سيلحق أضرارًا لا حصر لها بسلسلة توريد تطوير الأدوية سواء بالنسبة للعلاجات المعتمدة حاليًا أو في السوق وكذلك للتطوير)). خطوط الأنابيب قيد الإنشاء منذ عقود.
لكن المؤيدين يقولون إن التشريع ضروري لحماية المصالح الأمريكية.
تغييرات سريعة
وقالت لجنة الأمن القومي للتكنولوجيا الحيوية الناشئة، وهي مجموعة أنشأها مجلس الشيوخ الأمريكي لمراجعة الصناعة، إن مشروع القانون سيساعد في تأمين بيانات الحكومة الفيدرالية والمواطنين الأمريكيين وسيثبط المنافسة غير العادلة من الشركات الصينية.
وحذرت اللجنة من أن التقدم في التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى فوائد اقتصادية، بل أيضا إلى تغييرات سريعة في القدرات والتكتيكات العسكرية.
وذكر النائب مايك غالاغر، رئيس اللجنة المختارة للحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب، إن هناك كثيرا على المحك. وقدم غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، وقاد الأسبوع الماضي وفداً من الكونجرس إلى بوسطن للقاء المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الحيوية.
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