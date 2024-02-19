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ذرائع واشنطن تقيد تكنولوجيا بكين

2/19/2024 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) مع توسع المنافسة بين الصين وأمريكا في صناعة التكنولوجيا الحيوية، دق المشرعون الأمريكيون ناقوس الخطر بشأن ما يعتبرونه فشل أمريكا في منافسة الصين في مجال التكنولوجيا الحيوية، محذرين من المخاطر التي تهدد الأمن القومي الأمريكي والمصالح التجارية. ويقول البعض إن إغلاق الشركات الصينية لن يؤدي إلا إلى الإضرار بالولايات المتحدة.
حيث تعد التكنولوجيا الحيوية بإحداث ثورة في الحياة اليومية، ويستخدمها العلماء والباحثون لتحقيق تقدم سريع في العلاج الطبي والهندسة الوراثية في الزراعة والمواد الحيوية الجديدة. وبسبب إمكاناتها، فقد جذبت انتباه الحكومتين الصينية والأمريكية.
منع الشركات
وتم تقديم مشاريع قوانين في مجلسي النواب والشيوخ لمنع ((شركات التكنولوجيا الحيوية الأجنبية المعادية المثيرة للقلق)) من التعامل مع مقدمي الخدمات الطبية الممولين اتحاديًا. وتسمى مشاريع القوانين أربع شركات مملوكة للصين.
وقالت السفارة الصينية إن من يقفون وراء مشاريع القوانين لديهم ((تحيز أيديولوجي)) ويسعون إلى قمع الشركات الصينية ((تحت ذرائع كاذبة)). وطالبت بمنح الشركات الصينية ((معاملة منفتحة وعادلة وغير تمييزية)).
ويدور الجدل حول التكنولوجيا الحيوية في الوقت الذي تحاول فيه إدارة بايدن تحقيق الاستقرار في العلاقات المتقلبة بين الولايات المتحدة والصين، التي تضررت بسبب مجموعة من القضايا، بما في ذلك الحرب التجارية، وجائحة ((كوفيد-19))، والأمن السيبراني، والعسكرة في بحر الصين الجنوبي. ويحذر منتقدو التشريع من أن القيود المفروضة على الشركات الصينية من شأنها أن تعرقل التقدم الذي يمكن أن يحقق منفعة أكبر.
صناع القرار
وقالت أبيجيل كوبلين الأستاذة المساعدة في كلية فاسار المتخصصة في صناعة التكنولوجيا الحيوية في الصين: ((في مجال التكنولوجيا الحيوية، لا يمكن للمرء أن يحافظ على القدرة التنافسية من خلال عزل الآخرين)). وقالت إنها تشعر بالقلق من أن يصبح صناع القرار في الولايات المتحدة مهووسين للغاية بالتطبيقات العسكرية للتكنولوجيا على حساب إعاقة الجهود المبذولة لعلاج الأمراض وإطعام سكان العالم.
وفي رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ الذين يرعون مشروع القانون، قالت راشيل كينج، الرئيس التنفيذي لمنظمة ابتكار التكنولوجيا الحيوية التابعة للاتحاد التجاري، إن التشريع ((سيلحق أضرارًا لا حصر لها بسلسلة توريد تطوير الأدوية سواء بالنسبة للعلاجات المعتمدة حاليًا أو في السوق وكذلك للتطوير)). خطوط الأنابيب قيد الإنشاء منذ عقود.
لكن المؤيدين يقولون إن التشريع ضروري لحماية المصالح الأمريكية.
تغييرات سريعة
وقالت لجنة الأمن القومي للتكنولوجيا الحيوية الناشئة، وهي مجموعة أنشأها مجلس الشيوخ الأمريكي لمراجعة الصناعة، إن مشروع القانون سيساعد في تأمين بيانات الحكومة الفيدرالية والمواطنين الأمريكيين وسيثبط المنافسة غير العادلة من الشركات الصينية.
وحذرت اللجنة من أن التقدم في التكنولوجيا الحيوية يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى فوائد اقتصادية، بل أيضا إلى تغييرات سريعة في القدرات والتكتيكات العسكرية.
وذكر النائب مايك غالاغر، رئيس اللجنة المختارة للحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب، إن هناك كثيرا على المحك. وقدم غالاغر، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن، نسخة مجلس النواب من مشروع القانون، وقاد الأسبوع الماضي وفداً من الكونجرس إلى بوسطن للقاء المديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا الحيوية.

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