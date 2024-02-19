Tuesday, 20 February 2024 08:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


47 سيدة بالطيران السعودي

2/19/2024 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المدير التنفيذي لنادي الطيران السعودي، الكابتن فارس بن محمد منير، لـ((الوطن)) وصول الأعضاء في النادي إلى 500 عضو، بزيادة 85% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بينما يبلغ عدد الطائرات التابعة للنادي أكثر من 80 طائرة بأنواع مختلفة تستفيد من خدمات النادي، وينتمي للنادي 47 من العنصر النسائي، منهن من حصلت على رخصة الطيران، ومنهن على قيد التدريب، موضحًا أن من بين البرامج المستقبلية في النادي تقديم خدمات التدريب على الطيران العام والرياضي في مختلف مناطق المملكة، وصيانة الطائرات والخدمات المساعدة، بالإضافة إلى البرامج الموجهة للنشء وطلاب المدارس.
3 أشهر
أبان ((منير)) أن المتدرب يستكمل، بعد انتهاء البرنامج التدريبي على الطيران، إجراءات واختبارات الحصول على الرخصة من الهيئة العامة للطيران المدني، ولا توجد رخص طيران تصدر من نادي الطيران السعودي، ومتوسط معدل الفترة التي يستغرقها المتقدم للحصول على رخصة الطيران 3 أشهر.
العروض الأرضية
أضاف المدير التنفيذي لنادي الطيران أن الهدف من معرض وفعالية ((Flyin)) نشر ثقافة الطيران وعلومه، والتشجيع على ممارسة أنشطة الطيران، وتعريف أهالي المنطقة، خصوصا النشء، بالطيران وأنواعه وتخصصاته، والاطلاع على مقصورة الطائرة، والتحدث إلى طاقمها، لافتا إلى أن من بين أنشطة النادي: الطيران العام والرياضي، والتدريب على الطيران، وإقامة معارض وفعاليات الطيران، واستضافة ورش العمل ومؤتمرات الطيران، وكاشفًا تبنى النادي إطلاق معرض يتم من خلاله تقديم عروض الطيران الجوية من خلال فرق طيران عالمية، بالإضافة إلى العروض الأرضية للطائرات، ومحاضرات الطيران (Hangar-Talk) من قِبل متحدثين ذوي خبرة في مجال الطيران، وفعاليات وأنشطة أخرى مصاحبة للمعرض.
الإسعاف الجوي
بدوره، أبان الطاقم في طائرة الإسعاف ((الجوي)) الطائر، المشارك في الفعالية، أن ((هذه الطائرة العمودية تحتوي على الحقائب والمعدات الطبية، حتى يمكن لطاقم الطائرة إجراء كل شيء طبي، ونعمل جنبا إلى جنب مع الخدمات العلاجية الطبية الأرضية والهلال الأحمر السعودي، ولدينا العديد من الطائرات العمودية المشابهة في جميع أرجاء المملكة تعمل مع الهلال الأحمر السعودي. وفيما يتعلق بالحوادث المرورية أو النوبات القلبية أو أياً كان، نهبط لموقع المكان من أجل إعطاء المريض العلاجات ونقدم الخبرات المتقدمة المتوافرة لدينا، وننقل المريض بالطائرة إلى أقرب وأنسب مستشفى، لتلقي العلاج هناك)).
وأشاروا إلى أن ((سرعة الطائرة وخبرات الطاقم الطبي تشكلان فارقا بالنسبة للمريض خارج بيئة المستشفى، فلدينا كل الأدوية والإجراءات، والأمر نفسه داخل المستشفى، لذا نحن نجلب خبرات المستشفى لموقع الحادث أو موقع المريض، ثم ننقله للمستشفى من أجل الحصول على العلاج اللازم)).

MENAFN19022024000089011017ID1107872515

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث