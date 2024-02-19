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لجنة لضبط فوضى شهادات نظم الإدارة

2/19/2024 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) شكلت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لجنة إشرافية تعنى بتنظيم قطاع منح الشهادات لنظم الإدارة يدخل في عضويتها عدد من القطاع الحكومية والخاصة.
يأتي ذلك في أعقاب رصد ممارسات خاطئة في مجال منح شهادات نظم الإدارة وانتشارها بالسوق بشكل عشوائي من جهات غير مرخصة، أدى لعدم موثوقية هذه الشهادات وصعوبة تتبعها للتحقق من صحتها، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط محددة تنظم الرقابة على هذا المجال بالشكل المطلوب، فيما انتهت اللجنة إلى وضع عدد من الإجراءات والضوابط التي تنظم النشاط بعد اعتمادها لتكون حافزا ومسرع لتنظيم النشاط.
وبدأت الهيئة في التصدي للممارسات الخاطئة، عقب رصد جهات تقوم بمنح شهادات المطابقة لنظم الإدارة لبعض المنشآت داخل المملكة، دون حصولها المسبق على التراخيص اللازمة لممارسة نشاط المنح في هذا المجال من قبل وزارة التجارة والهيئة، فيما يتعين على الجهات المقبولة لدى الهيئة عدم ممارسة نشاط منح شهادات نظم الإدارة دون حصولها على القبول من قبل الهيئة، وفق متطلبات لائحة القبول لجهات تقويم المطابقة، ولوحت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المخالفة بما في ذلك إيقافها لعدم التزامها بما نصت عليه لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة منحتها الهيئة
ــ 60661 شهادة.
ــ 1878 شهادة مطابقة.
ــ 53996 شهادة IECEE

MENAFN19022024000089011017ID1107872514

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