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10.9 % متوسط النمو السنوي لمديونيات القطاع الحكومي

2/19/2024 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مديونيات القطاع الحكومي وشبه الحكومي للمصارف ارتفاعا سنويا يصل إلى 10.9% كمتوسط سنوي منذ 2020 حيث ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام بالمملكة بنسبة 32.8% خلال 3 سنوات مرتفعا من 517.5 مليار ريال خلال 2020 ليصل إلى 687 مليار ريال مع نهاية 2023.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي أن مديونيات القطاع الحكومي سجلت ارتفاعا متواصلا منذ نهاية عام 2020 لتسجل أعلى قيمة لها في 2023، حيث سجلت زيادة بنسبة 2021 بنسبة 11.3% مرتفعة من 517.4 مليار ريال لتصل إلى 575.8 مليار ريال، وفي 2022 ارتفعت إلى 638.1 مليار ريال بنمو بلغ 10.8%، قبل أن ترتفع إلى 687 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 7.7%.
الائتمان المصرفي
وسجل الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك للجهات الحكومية وشبه الحكومية نموا مستمرا حيث ارتفع في الرابع الربع 2021 بنسبة 20% مرتفعا من 79.1 مليار ريال ليصل إلى 95 مليار ريال، في حين ارتفع في الربع الرابع 2022 إلى 127.8 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 34.5% ليسجل أعلى ارتفاع سنوي له، وعاد ليرتفع في الربع الرابع 2023 بنسبة 14.7% ليصل إلى 146.7 مليار ريال.
السندات الحكومية
كما سجلت السندات الحكومية وشبه الحكومية ارتفاعا مماثلا حيث ارتفعت خلال الربع الرابع 2021 بنسبة 9.7% مرتفعة من 438.3 مليار ريال إلى 480.7 مليار ريال، وسجلت في الربع الرابع 2022 نموا بنسبة 6.1% لتصل إلى 510.2 مليارات ريال، قبل أن تصل إلى 540.3 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 5.9%.
مطلوبات المصــــارف من القطــــاع العـــام:
الربع الرابع 2020=
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 79.158
سندات حكومية وشبه حكومية= 438.370
المجموع= 517.527
الربع الرابع 2021=
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 95.073= 20%
سندات حكومية وشبه حكومية= 480.750= 9.7%
المجموع= 575.822= 11.3%
الربع الرابع 2022=
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 127.862= 34.5%
سندات حكومية وشبه حكومية= 510.298= 6.1%
المجموع= 638.160= 10.8%
الربع الرابع 2023=
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 146.703= 14.7%
سندات حكومية وشبه حكومية= 540.315= 5.9%
المجموع= 687.018= 7.7%
مجموع الزيادة خلال 3 سنوات= 32.8%
متوسط الزيادة السنوية خلال 3 سنوات= 10.9%

MENAFN19022024000089011017ID1107872513

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