10.9 % متوسط النمو السنوي لمديونيات القطاع الحكومي

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- Al Watan) سجلت مديونيات القطاع الحكومي وشبه الحكومي للمصارف ارتفاعا سنويا يصل إلى 10.9% كمتوسط سنوي منذ 2020 حيث ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام بالمملكة بنسبة 32.8% خلال 3 سنوات مرتفعا من 517.5 مليار ريال خلال 2020 ليصل إلى 687 مليار ريال مع نهاية 2023.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للبنك المركزي السعودي أن مديونيات القطاع الحكومي سجلت ارتفاعا متواصلا منذ نهاية عام 2020 لتسجل أعلى قيمة لها في 2023، حيث سجلت زيادة بنسبة 2021 بنسبة 11.3% مرتفعة من 517.4 مليار ريال لتصل إلى 575.8 مليار ريال، وفي 2022 ارتفعت إلى 638.1 مليار ريال بنمو بلغ 10.8%، قبل أن ترتفع إلى 687 مليار ريال بنمو سنوي بلغ 7.7%. الائتمان المصرفي
وسجل الائتمان المصرفي الممنوح من قبل البنوك للجهات الحكومية وشبه الحكومية نموا مستمرا حيث ارتفع في الرابع الربع 2021 بنسبة 20% مرتفعا من 79.1 مليار ريال ليصل إلى 95 مليار ريال، في حين ارتفع في الربع الرابع 2022 إلى 127.8 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 34.5% ليسجل أعلى ارتفاع سنوي له، وعاد ليرتفع في الربع الرابع 2023 بنسبة 14.7% ليصل إلى 146.7 مليار ريال. السندات الحكومية
كما سجلت السندات الحكومية وشبه الحكومية ارتفاعا مماثلا حيث ارتفعت خلال الربع الرابع 2021 بنسبة 9.7% مرتفعة من 438.3 مليار ريال إلى 480.7 مليار ريال، وسجلت في الربع الرابع 2022 نموا بنسبة 6.1% لتصل إلى 510.2 مليارات ريال، قبل أن تصل إلى 540.3 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 5.9%. مطلوبات المصــــارف من القطــــاع العـــام:
الربع الرابع 2020=
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 79.158
سندات حكومية وشبه حكومية= 438.370
المجموع= 517.527
الربع الرابع 2021=
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 95.073= 20%
سندات حكومية وشبه حكومية= 480.750= 9.7%
المجموع= 575.822= 11.3%
الربع الرابع 2022=
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 127.862= 34.5%
سندات حكومية وشبه حكومية= 510.298= 6.1%
المجموع= 638.160= 10.8%
الربع الرابع 2023=
ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة= 146.703= 14.7%
سندات حكومية وشبه حكومية= 540.315= 5.9%
المجموع= 687.018= 7.7%
مجموع الزيادة خلال 3 سنوات= 32.8%
متوسط الزيادة السنوية خلال 3 سنوات= 10.9%
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