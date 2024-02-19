الأرصاد: فرصة لتكوّن الضباب في 7 مناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.
في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.
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