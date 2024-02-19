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الأرصاد: فرصة لتكوّن الضباب في 7 مناطق

2/19/2024 11:20:32 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك خاصة الساحلية منها.
في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.

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