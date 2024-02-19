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1535صيدلية أغلقها مسؤول حوثي

2/19/2024 11:20:31 PM
(MENAFN- Al Watan) سيطر الحوثيون على القطاعات الصحية في اليمن وحولوها إلى استثمار خاص بهم لنهب اليمنيين وصحتهم، وهو ما أكده مصدر طبي في العاصمة صنعاء، كشف عن صدور توجيهات بإغلاق عدد من الصيدليات في العاصمة صنعاء، ومعاقبة المخالفين بعقوبات مالية كبيرة، بحجة ارتكاب مخالفات صحية وطبية، قائلا: ((إن العاصمة صنعاء تشهد اليوم انتشارا لعدد من الصيدليات جميعها لقيادي حوثي يعمل بوزارة الصحة، وإن عمليات إغلاق الصيدليات بدأت بشكل كبير من مطلع العام الميلادي الماضي، حيث أغلقت قرابة 1535 صيدلية تحت مبررات غير صحية أو منطقية)).
وضع العقوبات
وأضاف المصدر بأن بلدية العاصمة بدأت بجولات ودونت ملاحظات صغيرة لا ترتقي لإغلاق الصيدليات، ولكنها قامت بالإغلاق وفرض الغرامات. ورغم تصحيح الملاحظات لم يتم السماح لأصحاب الصيدليات بالفتح، معتبرين الإغلاق نهائيا، وستكون هناك عقوبات كبيرة عند عودة الفتح.
وبعد إغلاق البلدية قرابة 870 صيدلية بالإكراه، صدرت توجيهات من وزارة الصحة بمنع فتح تلك الصيدليات نهائيا وفسخ التصاريح المتعلقة بذلك، لتبدأ وزارة الصحة استكمال إغلاق باقي الصيدليات في العاصمة باعتبارها مخالفة وغير منضبطة، وتسبب ذلك في إغلاق 1535 صيدلية قهرا وظلما.
تجويد الصحة
وأكد المصدر أن وزارة صحة الحوثيين تدعي تجويد وتحسين الصحة، في حين تشتكي المستشفيات من نقص وسوء الخدمات، إضافة لعدم وجود كوادر طبية مشيرا إلى أن المستشفيات بحاجة ضرورية عاجلة للجودة والإصلاح، ولكن هناك أيدي إجرامية تعمل في كسب المزيد من الأموال من خلال تلك الصيدليات لإبعادها عن وجود المنافسين.
مفاوضات الشراء
وبين المصدر أن وزارة صحة الحوثيين قامت بوضع منشورات على الصيدليات المغلقة تعلن لأصحابها أنها ستقوم بشراء كافة محتويات الصيدلية حفاظا عليها من التلف وحرصا على عدم خسارة ملاكها، كورقة ضغط، وعند موافقة البعض وجدوا أن المفاوضين في الشراء يفرضون مبالغ أقل من ربع القيمة الأساسية، واضطر البعض للبيع، ولوحظ أن الحوثيين قاموا بوضع تلك المشتريات في الصيدليات الجديدة التي يمتلكها القيادي الحوثي، وهذا الأسلوب الإجرامي والقذر صفة وطريقة تعامل الحوثيين.
وأشار إلى أن كافة الصيدليات بالمستشفيات تابعة للقيادي الحوثي، وتم فرض مبالغ مالية على الأدوية بتلك الصيدليات، وأوضح أن كثيرا من أدوية وأدوات المنظمات تذهب لأيدي الحوثيين الذين يقومون مباشرة بالاستثمار فيها لمصالحهم الشخصية، خاصة وأن هناك دعما كبيرا للقطاع الصحي.
حيل إغلاق صيدليات صنعاء:
ادعاء تجويد وتحسين الصحة
فرض غرامات مالية على المخالفين
منع وزارة الصحة من تجديد تصاريح الصيدليات
مساومة بيع محتويات الصيدليات بأقل من القيمة

MENAFN19022024000089011017ID1107872511

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