شركات التعدين في العالم تفضل البخل الشديد

قضت شركات التعدين معظم العقد الماضي في الدفاتر السيئة للمستثمرين.

فطوال عقد 2000 وأوائل عقد 2010، راهنت الصناعة على استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن النمو الاقتصادي للصين، وأنفقت على الاستثمارات وتراكمت عليها ديون ضخمة في هذه العملية.

موضوعاتأسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على تراجع الاستثمار الأجنبي في الصين ينخفض لأدنى مستوى منذ 30 عامًا الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بدعم إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية

وفي ذروة الجنون في 2013، بلغ الإنفاق الرأسمالي المجمع لأكبر 40 شركة تعدين في العالم من حيث القيمة السوقية 130 مليار دولار،أي نحو أربعة أخماس أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وفقًا لشركة“برايس ووترهاوس كوبرز” الاستشارية.

هذا الإنفاق الجنوني ترك رؤساء شركات التعدين بوجوه حمراء، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، مما أدى إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وأرباح الصناعة، حسب ما نقلته مجلة“ذا إيكونوميست” البريطانية.

قضت شركات التعدين الأعوام التالية في تنظيف الفوضى، إذ شُطبت أصولا تزيد قيمتها على 50 مليار دولار في 2015.

وفصلت شركة“بي إتش بي”، وهي شركة التعدين الأكثر قيمة في العالم، مواقعها الأقل شعبية لجمع الأموال وتبسيط أعمالها مترامية الأطراف، وحذا آخرون حذوها، إذ استُخدمت النقدية لسداد الديون بدلاً من تمويل مشاريع جديدة.

ومنذ ذلك الحين، انتعشت الأرباح وأسعار السلع الأساسية، لكن الاستثمارات لم تُضخ.

وفي 2022، استثمرت أكبر 40 شركة تعدين سويًا 75 مليار دولار، أي ما يعادل مجرد ربع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن“بي إتش بي” استثمرت حوالي 7 مليارات دولار العام الماضي، وهذا يشكل ثلث ما أنفقته في 2013.

هذه مشكلة، إذ ستتطلب إزالة الكربون الصادر عن المعدن 6.5 مليار طن من الاقتصاد العالمي بدءًا من الآن وحتى 2050، وفقا للجنة تحولات الطاقة، وهي مؤسسة فكرية.

ورغم الاهتمام الكبير بالليثيوم والنيكل اللازمين للبطاريات، فإن هذا ليس سوى جزء واحد من الصورة.

وستكون ثمة حاجة إلى 170 مليون طن سنويًا من الفولاذ، للمنتجات التي تتكون غالبًا من خام الحديد، لكل شيء بدءًا من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية، أي أكثر من 10 أضعاف الإنتاج العالمي الحالي.

كما ستكون ثمة حاجة إلى كميات هائلة من النحاس لتوسيع وتحديث شبكات الكهرباء، وسيرتفع الطلب على الألمنيوم والكوبالت والجرافيت والبلاتين بشكل كبير أيضًا.

وهذا سيتطلب الكثير من عمليات الحفر، وهو ما يجب أن يبدأ الآن.. لكن لماذا لا يحدث هذا؟

أحد الأسباب التي تجعل شركات التعدين تتردد في تخفيف القيود المالية هو أنها ما زالت تحاول استعادة ثقة المستثمرين.

وتبلغ عائدات المشاريع الجديدة في الصناعة حاليًا حوالي 7%، ويصعب بيع ذلك للمستثمرين عندما يكون العائد على سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية في أمريكا أعلى من 5%.

وخوفًا من التطورات الجديدة المحفوفة بالمخاطر، يعطي القائمون بالتعدين الأولوية للتوسع في المواقع الحالية أو الاستحواذ عليها بشكل انتقائي.

تقوم شركات التعدين أيضًا بإعادة مزيد من الأموال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة الشراء أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2007، وفقًا لشركة“ستاندرد آند بورز جلوبال”، وهي شركة مزودة للبيانات.

مع ذلك، لا تتحمل شركات التعدين والمستثمرين الحذرين المسئولية الكاملة عن ندرة النشاط.

ويشير مايك هنري، الرئيس التنفيذي لشركة“بي إتش بي”، إلى أن ممارسة الأعمال التجارية أصبحت أكثر صعوبة وتكلفة في الأعوام الأخيرة.

ويقول جوناثان برايس، رئيس شركة التعدين الكندية العملاقة“تيك ريسورسيز”، إن ارتفاع تكاليف العمالة والمعدات أدى إلى تقليص العائدات.

وكانت التكلفة التي بلغت نحو 9 مليارات دولار لتطوير منجم النحاس كويبرادا بلانكا 2 في تشيلي، الذي افتتح العام الماضي، ضعف ما تم تقديره في عام 2019.

كما اتسع نطاق ما يُتوقع من شركات التعدين القيام به لتقليل التأثير البيئي للمواقع بشكل كبير، كما يقول جيمس وايتسايد، من شركة“وود ماكنزي” للأبحاث.

لم يعد بإمكان الشركات الاعتماد ببساطة على مولدات الديزل لتشغيل المواقع، كما يطلب منهم على نحو متزايد إما الاتصال بالشبكة أو تركيب مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية.

وأجبرت الحكومات، التي تشعر بالقلق إزاء استخدام المياه، شركات التعدين على بناء محطات تحلية المياه، وكل ذلك أدى إلى زيادة التكاليف.

وأصبحت شركات التعدين، التي تشعر بالقلق من خيبة أمل المستثمرين، أكثر عرضة لإيقاف المشاريع مؤقتا أو إلغائها عندما ترتفع التكاليف أو تنخفض الأسعار، وهذا ليس سهلا دائما.

وفي 15 فبراير، قالت شركة“بي إتش بي” إنها ستخفض قيمة أعمالها في النيكل غرب أستراليا بمقدار 2.5 مليار دولار استجابة لارتفاع التكاليف وانخفاض أسعار المعدن بسبب توسع الإمدادات الإندونيسية.

والسبب الآخر وراء افتقار شركات التعدين إلى الاستثمار هو طول عمليات السماح بشكل مؤسف، مما يؤخر المشاريع ويزيد من انعدام اليقين.

في الولايات المتحدة، يستغرق الحصول على التصاريح في كثير من الأحيان ما بين 7 إلى 10 أعوام، إذ يُطلب من الشركات استشارة مجموعة متنوعة من الوكالات الحكومية والأطراف المعنية الأخرى.

وفي بعض البلدان، أدت المخاوف البيئية إلى سحب الموافقات، كما ألغت الحكومة الصربية ترخيص شركة“ريو تينتو”، وهي شركة تعدين عملاقة أخرى، لإنشاء منجم ليثيوم بقيمة 2.4 مليار دولار بعد اندلاع الاحتجاجات البيئية في 2022.

يذكر أن التهديد الأكبر الذي يواجه شركات التعدين الغربية يأتي من الصين، وتعتبر 9 من بين شركات التعدين الأربعين الأكثر قيمة في العالم اليوم صينية.