إيبكس فارما تستهدف تحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“إيبكس فارما” للأدوية تحقيق مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى مقابل نحو 3 مليارات جنيه مبيعات خلال 2023، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة مجدى علبة.
وتعتزم الشركة إنشاء مصنع جديد فى مدينة بدر باستثمارات تصل 2 مليار جنيه.
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أضاف علبة لـ”البورصة” أن المصنع الجديد سيتم إنشاءؤه خلال 3 سنوات ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2027.
أوضح أن المصنع الجديد يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة ومواكبة التطور التكنولوجى فى عملية إنتاج الأدوية خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يضم 4 خطوط إنتاج.
أشار إلى أن الشركة مستمرة فى التوسع في السوق المصري رغم الصعوبات التي يشهدها قطاع الدواء، خاصة في ظل صعوبة توفير المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وفى سياق متصل أنشأت إيبكس فارما مصنعًا فى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية باستثمارات تصل 300 مليون ريال.
وكانت إيبكس فارما قد وقعت في 2018، عقدا مع مدينة الملك عبدالله لتنفيذ مصنع أدوية على مساحة 50 ألف متر مربع تقريبا.
أوضح أن المصنع يعتبر أول مصنع دواء مصري تم الانتهاء منه خارج مصر وتسعى الشركة من خلاله استعادة سمعة الدواء المصري عالي الجودة والتصدير لدول الخليج العربي خاصة الكويت والإمارات وعمان وقطر والعراق.
وتابع علبة أن مساحة المرحلة الأولى للمصنع تبلغ 15 ألف متر مربع، ويستهدف في المرحلة الأولى إنتاج أشكال دوائية متنوعة تشمل الأقراص والكبسولات لعلاج أمراض أساسية مثل السكر والقلب والأمراض النفسية والعصبية.
وينفذ المصنع الجديد بشراكة مصرية سعودية، إذ تمتلك شركة أيبكس فارما مصر 80%، مقابل 20% لرجل الأعمال السعودي سالم بن عبدالرحيم باوزير.
ولفت علبة أن المصنع يأتي في إطار خطط إيبكس فارما للتوسع خاصة السوق السعودي، والذي يمثل الحصة الأكبرمن صناعة الأدوية في منطقة الخليج العربي.
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