إيبكس فارما تستهدف تحقيق 4 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“إيبكس فارما” للأدوية تحقيق مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى مقابل نحو 3 مليارات جنيه مبيعات خلال 2023، بحسب رئيس مجلس إدارة الشركة مجدى علبة.

وتعتزم الشركة إنشاء مصنع جديد فى مدينة بدر باستثمارات تصل 2 مليار جنيه.

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أضاف علبة لـ”البورصة” أن المصنع الجديد سيتم إنشاءؤه خلال 3 سنوات ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2027.

أوضح أن المصنع الجديد يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة ومواكبة التطور التكنولوجى فى عملية إنتاج الأدوية خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يضم 4 خطوط إنتاج.

أشار إلى أن الشركة مستمرة فى التوسع في السوق المصري رغم الصعوبات التي يشهدها قطاع الدواء، خاصة في ظل صعوبة توفير المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفى سياق متصل أنشأت إيبكس فارما مصنعًا فى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية باستثمارات تصل 300 مليون ريال.

وكانت إيبكس فارما قد وقعت في 2018، عقدا مع مدينة الملك عبدالله لتنفيذ مصنع أدوية على مساحة 50 ألف متر مربع تقريبا.

أوضح أن المصنع يعتبر أول مصنع دواء مصري تم الانتهاء منه خارج مصر وتسعى الشركة من خلاله استعادة سمعة الدواء المصري عالي الجودة والتصدير لدول الخليج العربي خاصة الكويت والإمارات وعمان وقطر والعراق.

وتابع علبة أن مساحة المرحلة الأولى للمصنع تبلغ 15 ألف متر مربع، ويستهدف في المرحلة الأولى إنتاج أشكال دوائية متنوعة تشمل الأقراص والكبسولات لعلاج أمراض أساسية مثل السكر والقلب والأمراض النفسية والعصبية.

وينفذ المصنع الجديد بشراكة مصرية سعودية، إذ تمتلك شركة أيبكس فارما مصر 80%، مقابل 20% لرجل الأعمال السعودي سالم بن عبدالرحيم باوزير.

ولفت علبة أن المصنع يأتي في إطار خطط إيبكس فارما للتوسع خاصة السوق السعودي، والذي يمثل الحصة الأكبرمن صناعة الأدوية في منطقة الخليج العربي.