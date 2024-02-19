الاستثمار الأجنبي في الصين ينخفض لأدنى مستوى منذ 30 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الاستثمارات المباشرة للشركات الأجنبية في الصين العام الماضي عند أدنى مستوياتها منذ أوائل التسعينيات، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد وسط سعيها لجذب مزيد من الأموال الخارجية لدعم اقتصادها.

تشير بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي إلى أن التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان مدفوعاتها بلغت 33 مليار دولار العام الماضي. وكان هذا المقياس للاستثمار الأجنبي الجديد في البلاد، الذي يسجل التدفقات النقدية المرتبطة بالكيانات المملوكة للأجانب في الصين، أقل بنسبة 82% من مستوى 2022 والأدنى منذ 1993.

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وذكرت وكالة أنباء“بلومبرج” أن البيانات توضح تأثير عمليات الإغلاق الوبائي والتعافي الضعيف في العام الماضي.

ولأول مرة منذ 1998، انخفض الاستثمار في الربع الثالث من 2023، قبل أن ينتعش قليلاً ليسجل نمواً في الربع الأخير.

ويمكن لبيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي، التي تقيس صافي التدفقات، أن تعكس الاتجاهات في أرباح الشركات الأجنبية، فضلاً عن التغيرات في حجم عملياتها في الصين، وفقًا للاقتصاديين.

وانخفضت أرباح الشركات الصناعية الأجنبية في الصين بنسبة 6.7% العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء.

كما أظهرت أرقام سابقة صادرة عن وزارة التجارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الصين انخفض العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أعوام.

تعتبر الجهود التي تبذلها الحكومة لإقناع الشركات الأجنبية بالعودة بعد كوفيد غير كافية، وستكون ثمة حاجة إلى مزيد إذا أرادت بكين أن تنجح في تحقيق أهدافها.

ويسلط الضعف المستمر الضوء على كيفية سحب الشركات الأجنبية الأموال من البلاد بسبب التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى.

ثمة حافز أكبر للشركات متعددة الجنسيات للاحتفاظ بالنقود في الخارج بدلاً من الصين، لأن الاقتصادات المتقدمة كانت ترفع أسعار الفائدة عندما كانت بكين تخفضها لتحفيز الاقتصاد.

وأظهر استطلاع حديث للشركات اليابانية في الصين أن معظم هذه الشركات خفضت استثماراتها أو أبقتها ثابتة في العام الماضي، وليس لدى الأغلبية توقعات إيجابية لعام 2024.

أضافت الشركات اليابانية أقل قدر من صافي الأموال الجديدة في العام الماضي خلال عقد على الأقل، حيث ذهب 2.2% فقط من الاستثمارات اليابانية الجديدة في الخارج إلى البر الرئيسي، وهذا كان أقل مما تم توجيهه إلى فيتنام أو الهند ونحو ربع الاستثمارات فقط في أستراليا.

وأظهرت بيانات حكومية الشهر الماضي أن الشركات التايوانية أصبحت أيضًا أكثر ترددًا في إضافة أعمالها في الصين، حيث بلغت الاستثمارات الجديدة العام الماضي أدنى مستوياتها منذ 2001.

كما خفضت الشركات الكورية الجنوبية استثماراتها في الصين العام الماضي، مع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد بنسبة 91% في الأشهر التسعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وانخفض إلى أدنى مستوى منذ 2002.