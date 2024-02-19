مصادر: بدء التداول على أسهم ((سيتى لاب)) قبل نهاية الشهر

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت شركة سيتى للتحاليل الطبية“سيتى لاب“، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيلها لديها، كما اعتمدت الأخيرة تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة التى تم قيدها مؤقتًا بالبورصة فى سوق الشركات المتوسط والصغيرة وعلى ألا تقل نسبة الأسهم القابلة للتداول فى البورصة عن 10% من أسهم رأسمال الشركة.

أقرت لجنة قيد الأوراق المالية، فى يناير الماضى قيد أسهم شركة سيتى للتحاليل الطبية، قيداً مؤقتاً بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وكشفت مصادر مطلعة، عن أن التداول على أسهم الشركة سيبدأ قبل نهاية الشهر الجارى، موضحًا أنه يجرى تحديد قيمة السهم على أن تعتمده هيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع الجارى.

أضافت المصادر أن الشركة ستلتزم بزيادة رأسمالها خلال عام 2024 طبقا لما ورد بخطة أعمالها المعتمدة من الشركة الراعية و المعدة لثلاث سنوات قادمة.

وتمتلك الشركة 24 فرعًا لمعامل التحاليل محليًا فى 5 محافظات، بجانب فرع آخر خارجى بدولة الأردن، وتستهدف“سيتى لاب” افتتاح 65 فرعًا خلال 5 سنوات، منهم فرعين بدولة الأردن، وفقًا لتقرير الإفصاح.

ووافقت الهيئة على قيد أسهم“سيتى للتحاليل” برأسمال مصدر قدره 64 مليون جنيه موزعًا على 640 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.

وتعمل شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية، مستشارًا ماليًا مستقلًا لقيد الشركة، بجانب قيام شركة إيليت للاستشارات المالية بدور راعى عملية القيد، كما يعمل مكتب خالد حافظ مراقبًا للحسابات بجانب مكتب محمد أحمد متولى وشركاه كمراقب للحسابات أيضًا، فيما يعمل مكتب غريب نصير مستشارًا قانونيًا لقيد الشركة.

وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع“رعاية صحية وأدوية” منذ يوم الخميس 11 يناير الماضى باستخدام رمز السهم“Ticker” للشركة“CILB”.

ومن المقرر أن تلتزم الشركة بقيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكترونى المعد بالبورصة، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التى تحددها البورصة المصرية، وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة طبقا لأحكام المواد ( 40، 41، 41 مكرر ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتها.

وحققت الشركة صافى ربح بلغ 7.02 مليون جنيه بنهاية أول 11 شهرًا من العام الماضى، مقابل ربح 3.1 مليون جنيه خلال عام 2022.