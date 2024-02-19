مصادر: بدء التداول على أسهم ((سيتى لاب)) قبل نهاية الشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت شركة سيتى للتحاليل الطبية“سيتى لاب“، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتسجيلها لديها، كما اعتمدت الأخيرة تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم الشركة التى تم قيدها مؤقتًا بالبورصة فى سوق الشركات المتوسط والصغيرة وعلى ألا تقل نسبة الأسهم القابلة للتداول فى البورصة عن 10% من أسهم رأسمال الشركة.
أقرت لجنة قيد الأوراق المالية، فى يناير الماضى قيد أسهم شركة سيتى للتحاليل الطبية، قيداً مؤقتاً بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
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وكشفت مصادر مطلعة، عن أن التداول على أسهم الشركة سيبدأ قبل نهاية الشهر الجارى، موضحًا أنه يجرى تحديد قيمة السهم على أن تعتمده هيئة الرقابة المالية خلال الأسبوع الجارى.
أضافت المصادر أن الشركة ستلتزم بزيادة رأسمالها خلال عام 2024 طبقا لما ورد بخطة أعمالها المعتمدة من الشركة الراعية و المعدة لثلاث سنوات قادمة.
وتمتلك الشركة 24 فرعًا لمعامل التحاليل محليًا فى 5 محافظات، بجانب فرع آخر خارجى بدولة الأردن، وتستهدف“سيتى لاب” افتتاح 65 فرعًا خلال 5 سنوات، منهم فرعين بدولة الأردن، وفقًا لتقرير الإفصاح.
ووافقت الهيئة على قيد أسهم“سيتى للتحاليل” برأسمال مصدر قدره 64 مليون جنيه موزعًا على 640 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد.
وتعمل شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية، مستشارًا ماليًا مستقلًا لقيد الشركة، بجانب قيام شركة إيليت للاستشارات المالية بدور راعى عملية القيد، كما يعمل مكتب خالد حافظ مراقبًا للحسابات بجانب مكتب محمد أحمد متولى وشركاه كمراقب للحسابات أيضًا، فيما يعمل مكتب غريب نصير مستشارًا قانونيًا لقيد الشركة.
وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع“رعاية صحية وأدوية” منذ يوم الخميس 11 يناير الماضى باستخدام رمز السهم“Ticker” للشركة“CILB”.
ومن المقرر أن تلتزم الشركة بقيد مسئول علاقات المستثمرين بالسجل الإلكترونى المعد بالبورصة، وذلك بعد اجتياز المقابلات الشخصية والاختبارات والدورات التدريبية التى تحددها البورصة المصرية، وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة طبقا لأحكام المواد ( 40، 41، 41 مكرر ) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد وتعديلاتها.
وحققت الشركة صافى ربح بلغ 7.02 مليون جنيه بنهاية أول 11 شهرًا من العام الماضى، مقابل ربح 3.1 مليون جنيه خلال عام 2022.
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