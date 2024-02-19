Tuesday, 20 February 2024 08:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على تراجع

2/19/2024 11:20:21 PM
(MENAFN- Al-Borsa News)

أغلقت أسعار النفط ، تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع لينخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أو ما يعادل 0.69%، إلى 82.89 دولاراً للبرميل.

موضوعات متعلقة الاستثمار الأجنبي في الصين ينخفض لأدنى مستوى منذ 30 عامًا شركات التعدين في العالم تفضل“البخل الشديد” الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بدعم إصلاح قواعد منظمة التجارة العالمية

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.44 % إلى 78.84 دولار.

ولم تشهد الأسواق بعد اتجاه الطلب من الصين بعد عودة الدولة الآسيوية من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً، في حين من المقرر أن يُبقي يوم الرؤساء في الولايات المتحدة التجارة هادئة نسبياً

المصدر:

MENAFN19022024000202011048ID1107872506

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث