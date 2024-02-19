أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على تراجع

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أغلقت أسعار النفط ، تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع لينخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أو ما يعادل 0.69%، إلى 82.89 دولاراً للبرميل.
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وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.44 % إلى 78.84 دولار.
ولم تشهد الأسواق بعد اتجاه الطلب من الصين بعد عودة الدولة الآسيوية من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً، في حين من المقرر أن يُبقي يوم الرؤساء في الولايات المتحدة التجارة هادئة نسبياً
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107872506
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