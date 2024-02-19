أسعار النفط تنهي تعاملات اليوم على تراجع

أغلقت أسعار النفط ، تعاملات اليوم الاثنين، على تراجع لينخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتاً، أو ما يعادل 0.69%، إلى 82.89 دولاراً للبرميل.

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وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.44 % إلى 78.84 دولار.

ولم تشهد الأسواق بعد اتجاه الطلب من الصين بعد عودة الدولة الآسيوية من عطلة السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعاً، في حين من المقرر أن يُبقي يوم الرؤساء في الولايات المتحدة التجارة هادئة نسبياً

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