وزير البترول يبحث دعم التعاون مع شركتي أدنوك وبيكرهيوز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سبل التعاون، مع مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة“أدنوك” الإماراتية.
وخلال اللقاء، تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول المختلفة، حيث أبدى الكعبي تطلع الشركة للعمل في مصر في العديد من المشروعات البترولية سواء أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن مصر سوق كبير مستقر وجاذب للاستثمارات في مختلف أنشطة البترول والطاقة.
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ورحب الملا، بتوسيع نطاق التعاون بين قطاع البترول وشركة أدنوك، خاصة وأن مصر تمتلك من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة التي تشجع على الإسراع في تنفيذ المشروعات والإسراع في وضعها على الإنتاج.
كما تم خلال اللقاء، استعراض الاتفاقية المزمع توقيعها بين شركة“ادنوك” وشركة“بى بى” للبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في منطقة شرق المتوسط، والتي تتماشي مع الرؤية المصرية في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في هذه المنطقة الواعدة.
كما بحث وزير البترول، مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة“بيكرهيوز” العالمية، والوفد المرافق توسيع نطاق التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن“بيكرهيوز” العالمية شريك هام لمصر، لافتًا إلى حرص القطاع على التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات وبناء القدرات البشرية.
وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المقترحة للاستفادة من خبرات الشركة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خفض الانبعاثات من تسهيلات إنتاج قطاع البترول والغاز في مصر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بها والتي تأتي تنفيذًا لمحاور استراتيجية قطاع البترول لإزالة الكربون.
كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية، حيث استعرض وفد بيكرهيوز العالمية خطتها لتدريب مجموعة جديدة من الكوادر الشابة ضمن البرنامج اسهاما في عمليات التطوير والتحديث وبناء القدرات البشرية التي ينفذها قطاع البترول.
وأعرب الوزير عن ترحيبه بمجهودات الشركة في هذا الصدد، مؤكدًا أن بناء القدرات البشرية ورفع كفاءتها يضمن تحقيق أهداف الصناعة البترولية في مصر.
المصدر:
MENAFN19022024000202011048ID1107872505
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