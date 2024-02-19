وزير البترول يبحث دعم التعاون مع شركتي أدنوك وبيكرهيوز

MENAFN - Al-Borsa News) بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سبل التعاون، مع مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في شركة“أدنوك” الإماراتية.

وخلال اللقاء، تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البترول المختلفة، حيث أبدى الكعبي تطلع الشركة للعمل في مصر في العديد من المشروعات البترولية سواء أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتًا إلى أن مصر سوق كبير مستقر وجاذب للاستثمارات في مختلف أنشطة البترول والطاقة.

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ورحب الملا، بتوسيع نطاق التعاون بين قطاع البترول وشركة أدنوك، خاصة وأن مصر تمتلك من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة التي تشجع على الإسراع في تنفيذ المشروعات والإسراع في وضعها على الإنتاج.

كما تم خلال اللقاء، استعراض الاتفاقية المزمع توقيعها بين شركة“ادنوك” وشركة“بى بى” للبحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في منطقة شرق المتوسط، والتي تتماشي مع الرؤية المصرية في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في هذه المنطقة الواعدة.

كما بحث وزير البترول، مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة“بيكرهيوز” العالمية، والوفد المرافق توسيع نطاق التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن“بيكرهيوز” العالمية شريك هام لمصر، لافتًا إلى حرص القطاع على التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات وبناء القدرات البشرية.

وخلال اللقاء، تم استعراض مجالات التعاون المقترحة للاستفادة من خبرات الشركة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خفض الانبعاثات من تسهيلات إنتاج قطاع البترول والغاز في مصر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بها والتي تأتي تنفيذًا لمحاور استراتيجية قطاع البترول لإزالة الكربون.

كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية، حيث استعرض وفد بيكرهيوز العالمية خطتها لتدريب مجموعة جديدة من الكوادر الشابة ضمن البرنامج اسهاما في عمليات التطوير والتحديث وبناء القدرات البشرية التي ينفذها قطاع البترول.

وأعرب الوزير عن ترحيبه بمجهودات الشركة في هذا الصدد، مؤكدًا أن بناء القدرات البشرية ورفع كفاءتها يضمن تحقيق أهداف الصناعة البترولية في مصر.

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