MENAFN - Al-Borsa News) تقسيم سوق الأسهم إلى 4 أسواق بحسب درجة نشاط الأسهم

الأسواق الجديدة هى“الأكثر نشاطًا” و”متوسط النشاط” و”غير النشط” و”الصغيرة والمتوسطة”

مصادر: النشط سيضم 100 سهم وغير النشط 21 ومتوسط النشاط 96 سهمًا

كتبت: فاطمة صلاح

كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، أن هيئة الرقابة المالية اعتمد قرار مجلس إدارة البورصة المصرية إعادة تقسيم سوق الأسهم إلى 4 أسواق رئيسية، بدلًا من سوقين فى الوقت الحالى.

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وقالت المصادر، إنه بحسب التقسيم الجديد سيكون هناك سوق للأسهم الأكثر نشاطًا وسوق للأسهم متوسطة النشاط وسوق ثالث للأسهم غير النشطة إضافة إلى سوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة.

أضافت أنه سيتم توحيد كل قوائم الإدراج السابقة المطبقة على الأسهم بعد ما حصلت البورصة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا التقسيم الجديد، بعد تقدم البورصة بالمقترح منذ قرابة الشهرين.

وأوضحت المصادر، أن السوق النشط سيضم أسهم المؤشر الثلاثينى، والسبعينى أى نحو أنشط 100 سهم فى البورصة المصرية، إلى جانب صندوق المؤشرات فيما سيضم السوق غير النشط نحو 21 سهما وهى الأسهم التى لديها مشاكل فى الالتزام بالإفصاح، والتذبذبات السعرية الحادة، وتركز الهامش الكبير والقائمة“د”، فيما سيضم السوق متوسط النشاط باقى الأسهم والتى يصل عددها إلى نحو 96 سهمًا، إلى جانب سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلنت البورصة فى استراتيجيتها للعام الجارى نيتها تدشين سوق جديد باسم“سوق تنمية” يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التى يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب.

ووفقًا للاستراتيجية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية أمس الإثنين عن إعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بـ“قوائم الأسهم”، على أن يتم العمل بهذا القرار بدءاً من يوم الأحد المقبل لتطبيق البند رقم (34) من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير والتى تم اعتمادها فى يناير الماضى متضمنة 61 بنداً مقسمة على سبعة محاور.

وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن تفعيل البند المشار إليه جاء بعد حوار مجتمعى واسع ومكثف من خلال عدة اجتماعات وحلقات نقاشية مع كل أطراف السوق، تم عقد أخرها أمس الإثنين.

وأضاف الشيخ، أن التنفيذ الفعلى والتطبيق العملى للقرار سيعمل على تبسيط وتسهيل إجراءات وآليات التداول على الأسهم المقيدة وأيضاً الحد من المخاطر المرتبطة بالسيولة ومخاطر التركز فى عمليات الشراء بالهامش بما يرفع كفاءة السوق ويزيد من عمق وسيولة التداول، وكل ذلك فى إطار العمل المستمر والمتواصل لتطوير السوق.