((الأهلى للاستثمارات)) تستهدف إطلاق صندوق استثمار فى الذهب مع إيفولف

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات إطلاق صندوق استثمار بالمعادن النفيسة“الذهب” بالتعاون مع شركة إيفولف القابضة قبل نهاية العام الجارى.

وقال عادل والى العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ((البورصة))، إنه جارى التفاوض مع“إيفولف” على كل التفاصيل للسير فى إجراءات التأسيس.

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وكشف أن الشركة تخطط أيضًا لتأسيس صندوق عقارى لصالح أحد المستثمرين، وستقوم الشركة بإدارته.

وأضاف والى، أن هناك خطة لزيادة قاعدة أصول الشركة المدارة إلى 65 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بعدما سجلت نحو 61 مليار جنيه فى 2023.

وأوضح أن شركته استطاعت مضاعفة حجم أصولها أكثر من 9 مرات منذ عام 2018، بعدما اقتنصت إدارة عدد كبير من الصناديق وتأسيس عدد آخر.

وتدير الشركة عدة صناديق من بينها صندوق الأهلى الأول التابع للبنك الأهلى وصندوق الأهلى الحياة والتابع للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وتدير الشركة فى فئة الصناديق المتوازنة صندوق البنك الأهلى الأول ذو العائد الدورى التراكمى، و3 صناديق فى فئة صناديق الأسهم هى صندوق استثمار البنك الأهلى الثانى ذو العائد الدورى، وصندوق استثمار البنك الأهلى الثالث ذو العائد الدورى التراكمى، وصندوق استثمار البنك الأهلى الخامس ذو العائد الدورى التراكمى والجوائز، وفى فئة الصناديق الإسلامية صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة – مصر ذو العائد الدورى التراكمى“بشائر”.

على صعيد فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت، تدير الشركة صندوق البنك الأهلى المصرى النقدى ذو العائد اليومى- الرابع، وصندوق استثمار البنك الأهلى للاستثمار فى أدوات الدين ذا العائد ربع السنوى – الواعد.

تعد“الأهلى لإدارة الصناديق والمحافظ المالية” أول شركة إدارة أصول تأسست فى مصر عام 1994 وهى الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى فى مجال إدارة الأصول.