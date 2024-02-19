((الأهلى للاستثمارات)) تستهدف إطلاق صندوق استثمار فى الذهب مع إيفولف

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات إطلاق صندوق استثمار بالمعادن النفيسة“الذهب” بالتعاون مع شركة إيفولف القابضة قبل نهاية العام الجارى.
وقال عادل والى العضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ((البورصة))، إنه جارى التفاوض مع“إيفولف” على كل التفاصيل للسير فى إجراءات التأسيس.
موضوعات متعلقة
الضرائب: آلية جديدة للأنشطة غير القابلة للإثبات بالفاتورة الإلكترونية تقسيم سوق الأسهم إلى 4 أسواق بحسب درجة نشاط الأسهم مصادر: بدء التداول على أسهم ((سيتى لاب)) قبل نهاية الشهر
وكشف أن الشركة تخطط أيضًا لتأسيس صندوق عقارى لصالح أحد المستثمرين، وستقوم الشركة بإدارته.
وأضاف والى، أن هناك خطة لزيادة قاعدة أصول الشركة المدارة إلى 65 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، بعدما سجلت نحو 61 مليار جنيه فى 2023.
وأوضح أن شركته استطاعت مضاعفة حجم أصولها أكثر من 9 مرات منذ عام 2018، بعدما اقتنصت إدارة عدد كبير من الصناديق وتأسيس عدد آخر.
وتدير الشركة عدة صناديق من بينها صندوق الأهلى الأول التابع للبنك الأهلى وصندوق الأهلى الحياة والتابع للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة.
وتدير الشركة فى فئة الصناديق المتوازنة صندوق البنك الأهلى الأول ذو العائد الدورى التراكمى، و3 صناديق فى فئة صناديق الأسهم هى صندوق استثمار البنك الأهلى الثانى ذو العائد الدورى، وصندوق استثمار البنك الأهلى الثالث ذو العائد الدورى التراكمى، وصندوق استثمار البنك الأهلى الخامس ذو العائد الدورى التراكمى والجوائز، وفى فئة الصناديق الإسلامية صندوق البنك الأهلى المصرى وبنك البركة – مصر ذو العائد الدورى التراكمى“بشائر”.
على صعيد فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت، تدير الشركة صندوق البنك الأهلى المصرى النقدى ذو العائد اليومى- الرابع، وصندوق استثمار البنك الأهلى للاستثمار فى أدوات الدين ذا العائد ربع السنوى – الواعد.
تعد“الأهلى لإدارة الصناديق والمحافظ المالية” أول شركة إدارة أصول تأسست فى مصر عام 1994 وهى الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى فى مجال إدارة الأصول.
MENAFN19022024000202011048ID1107872503
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.