الضرائب: آلية جديدة للأنشطة غير القابلة للإثبات بالفاتورة الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد مصلحة الضرائب لوضع آلية واضحة للتعامل مع الأنشطة والتعاملات التى يصعب إثباتها بالفاتورة الإلكترونية فى اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بحسب رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب.

وأضافت أن المصلحة قامت بحصر تلك الأنشطة، بهدف تطبيق العدالة الضريبية على كل أوجه المجتمع الضريبى، مشيرةً إلى أنه من المتوقع صدور اللائحة قريباً.

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أضافت أنه تم الانتهاء من عدد كبير من ملفات المهن الحرة فى ضوء تطبيق التعليمات التنفيذية 95 لسنة 2023 الخاصة بتطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023، والتى تهدف لإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه بحلول يونيو المقبل، والتى تخاطب الأنشطة المهنية أيضاً بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت أن المجتمع الضريبى يواجه تحدى التقديرات الجزافية وهو ما يتم السعى لحله مع اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية.

وأضافت أن المرحلة القادمة ستكون فارقة فى مستقبل مصلحة الضرائب، إذ تسهم تلك الأنظمة الإلكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وكشفت أن المصلحة منذ بداية العام تعمل على إجراء عينة الفحص فى ضوء الطاقات البشرية المتاحة لدى المصلحة طبقاً لمعايير ومحددات معينة.

وأشارت إلى أن المصلحة عملت على تصنيف ملفات الممولين وفقاً لدرجة مخاطر كل ممول، بحيث يبدأ التصنيف من ملف منخفض المخاطر، مروراً بالملف متوسط المخاطر، انتهاء بملف عال المخاطر، وذلك لعدة أسباب من ضمنها تحديد عينة الفحص.

وأوضحت أن استراتيجية المصلحة فى المرحلة القادمة تتضمن استكمال التحول الرقمى ما يعزز مبدأ العدالة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل التعامل مع الممولين.