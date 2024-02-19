الضرائب: آلية جديدة للأنشطة غير القابلة للإثبات بالفاتورة الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستعد مصلحة الضرائب لوضع آلية واضحة للتعامل مع الأنشطة والتعاملات التى يصعب إثباتها بالفاتورة الإلكترونية فى اللائحة التنفيذية للقانون 30 لسنة 2023، بحسب رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب.
وأضافت أن المصلحة قامت بحصر تلك الأنشطة، بهدف تطبيق العدالة الضريبية على كل أوجه المجتمع الضريبى، مشيرةً إلى أنه من المتوقع صدور اللائحة قريباً.
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أضافت أنه تم الانتهاء من عدد كبير من ملفات المهن الحرة فى ضوء تطبيق التعليمات التنفيذية 95 لسنة 2023 الخاصة بتطبيق المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023، والتى تهدف لإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه بحلول يونيو المقبل، والتى تخاطب الأنشطة المهنية أيضاً بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت أن المجتمع الضريبى يواجه تحدى التقديرات الجزافية وهو ما يتم السعى لحله مع اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية.
وأضافت أن المرحلة القادمة ستكون فارقة فى مستقبل مصلحة الضرائب، إذ تسهم تلك الأنظمة الإلكترونية فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وكشفت أن المصلحة منذ بداية العام تعمل على إجراء عينة الفحص فى ضوء الطاقات البشرية المتاحة لدى المصلحة طبقاً لمعايير ومحددات معينة.
وأشارت إلى أن المصلحة عملت على تصنيف ملفات الممولين وفقاً لدرجة مخاطر كل ممول، بحيث يبدأ التصنيف من ملف منخفض المخاطر، مروراً بالملف متوسط المخاطر، انتهاء بملف عال المخاطر، وذلك لعدة أسباب من ضمنها تحديد عينة الفحص.
وأوضحت أن استراتيجية المصلحة فى المرحلة القادمة تتضمن استكمال التحول الرقمى ما يعزز مبدأ العدالة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وتسهيل التعامل مع الممولين.
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