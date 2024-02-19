((يونيون باك)) للتعبئة والتغليف تنشئ مصنعًا للكرتون بـ 20 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) افتتحت شركة يونيون باك للتعبئة والتغليف مصنعًا جديدًا لتصنيع الكرتون بقيمة استثمارية بلغت 20 مليون جنيه.

وقال جوزيف نبيل رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة دبرت 25% من استثمارات المصنع بشكل ذاتى من خلال استغلال الأرباح المتراكمة لسنوات، ونسبة 75% من الاستثمارات اقترضتها من إحدى البنوك المصرية.

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أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تسعى لتصدير 20% من حجم إنتاجها خلال النصف الثانى من 2024 لأكثر من 5 دول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأبرزها السعودية وليبيا.

وأوضح أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى للإنشاءات واستيراد الآلات ومن المقرر أن يكون المصنع الجديد جاهزًا للإنتاج والتشغيل قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى.

أشار إلى أن قطاع الطباعة والتغليف من القطاعات الهامة، لأنه يخدم جميع الصناعات مثل صناعات المواد الغذائية والدوائية حيث يتم تصنيعها من العبوات المرنه أو الكرتون المضلع وغير المضلع. وتستورد مصر ورق الكرافت ويستخدم فى أكياس الأسمنت، أما ورق الطباعة والكتابة يعتمد على مصنعى إدفو وقنا لتوفير الخامات، وفقًا لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية.

وتراجعت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق خلال العام الماضى بنسبة 17% لتسجل 889 مليون دولار بحسب المجلس التصديرى لقطاع الطباعة والتغليف.

وتأسست يونيون باك فى عام 2017، وتتخصص الشركة فى إنتاج جميع الأنواع الورقية منها ورق الطبع والتصوير والتست لاينر، وتهدف الشركة لتلبية احتياجات المطابع ومصانع الكرتون والورق المقوى فى السوق المصرى.