((يونيون باك)) للتعبئة والتغليف تنشئ مصنعًا للكرتون بـ 20 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
افتتحت شركة يونيون باك للتعبئة والتغليف مصنعًا جديدًا لتصنيع الكرتون بقيمة استثمارية بلغت 20 مليون جنيه.
وقال جوزيف نبيل رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة دبرت 25% من استثمارات المصنع بشكل ذاتى من خلال استغلال الأرباح المتراكمة لسنوات، ونسبة 75% من الاستثمارات اقترضتها من إحدى البنوك المصرية.
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أضاف لـ ((البورصة))، أن الشركة تسعى لتصدير 20% من حجم إنتاجها خلال النصف الثانى من 2024 لأكثر من 5 دول فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأبرزها السعودية وليبيا.
وأوضح أنه تم الانتهاء من المراحل الأولى للإنشاءات واستيراد الآلات ومن المقرر أن يكون المصنع الجديد جاهزًا للإنتاج والتشغيل قبل نهاية النصف الأول من العام الجارى.
أشار إلى أن قطاع الطباعة والتغليف من القطاعات الهامة، لأنه يخدم جميع الصناعات مثل صناعات المواد الغذائية والدوائية حيث يتم تصنيعها من العبوات المرنه أو الكرتون المضلع وغير المضلع.
وتستورد مصر ورق الكرافت ويستخدم فى أكياس الأسمنت، أما ورق الطباعة والكتابة يعتمد على مصنعى إدفو وقنا لتوفير الخامات، وفقًا لغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية.
وتراجعت صادرات قطاع الطباعة والتغليف والورق خلال العام الماضى بنسبة 17% لتسجل 889 مليون دولار بحسب المجلس التصديرى لقطاع الطباعة والتغليف.
وتأسست يونيون باك فى عام 2017، وتتخصص الشركة فى إنتاج جميع الأنواع الورقية منها ورق الطبع والتصوير والتست لاينر، وتهدف الشركة لتلبية احتياجات المطابع ومصانع الكرتون والورق المقوى فى السوق المصرى.
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