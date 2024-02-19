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ملكيات الأجانب تقترب من 5 5 مليارات دينار بأسهم السوق الأول

2/19/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
أنهت بورصة الكويت جلسة تداولات أمس على ارتفاع جماعي في مؤشراتها مدفوعا بارتفاع وتيرة التداولات النشطة التي زاد معها عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة إلى 132 سهما، إلى جانب كسر السوق الأول مجددا لمستوى 8 آلاف نقطة بدعم مباشر من الأسهم القيادية وعلى رأسها أسهم المجموعة المصرفية.
وتحظى البورصة في الوقت الحالي بعوامل دعم إيجابية، أهمها توالي إفصاحات البنوك والشركات عن النتائج المالية للعام الماضي والتي تأتي إيجابية في مجملها ومصحوبة بتوصيات مجالس الإدارات بتوزيعات نقدية ومنحة، ويضاف إلى ذلك استمرار سعر النفط الكويتي أعلى من مستوى 80 دولارا للبرميل وهو ما ينعكس إيجابا على مختلف الأنشطة الاقتصادية بالبلاد.
يأتي ذلك إلى جانب الزخم الإيجابي لقيمة ملكيات الأجانب التي ارتفعت بأسهم السوق الأول لتقترب من 5.5 مليارات دينار وفقا لبيانات البورصة في 18 الجاري، وذلك مقارنة بـ 5.36 مليارات دينار بجلسة ختام الأسبوع الماضي.
وتأتي الارتفاعات التدريجية في قيمة ملكيات الأجانب بدعم الزخم الشرائي من جهة، وزيادة عدد الشركات المنضوية في قائمة أسهم السوق الأول من جهة أخرى، والتي ارتفعت بعد دخول المراجعة السنوية للبورصة حيز التنفيذ اعتبارا من 11 الجاري، والتي نتج عنها إضافة أسهم 3 شركات، هي البنك الأهلي ويمتلك فيه الأجانب نسبة 2.68% بقيمة 17.8 مليون دينار، وشركة الصالحية العقارية ونسبة تملك الأجانب فيها 8.37% بقيمة 21.3 مليون دينار، وشركة الاتصالات الكويتية stc ويمتلك فيها الأجانب 2.09% بقيمة 12.2 مليون دينار.
وتبلورت مكاسب جلسة أمس في ارتفاع القيمة السعرية لأسهم 62 شركة مقابل تراجعها في أسهم 56 شركة، واستقرار القيمة السعرية لأسهم 14 شركة، ولم يجر التداول على أسهم 16 شركة، وجاءت هذه الارتفاعات بقيادة 10 قطاعات ارتفعت مؤشراتها الوزنية، تصدرها قطاع التأمين بـ 1.9%، تلاه قطاع منافع بـ 1.8%، ثم قطاع مواد أساسية بـ 1.5%، وشهد قطاع البنوك ارتفاعا أمس بنسبة 0.6%.
وعادت مستويات السيولة المتدفقة للسوق للارتفاع مجددا بنسبة 15.3% بمحصلة أمس بلغت 60.1 مليون دينار مقارنة بـ 52.1 مليون دينار بجلسة أول من أمس، وجاء بصدارة قائمة الأكثر استحواذا على القيمة سهم «بيتك» بـ 5.2 ملايين دينار، تلاه سهم إيفا بـ 4.7 ملايين دينار، ثم سهم مشاريع بـ 4.6 ملايين دينار، ثم سهم الكويتية بـ 4.2 ملايين دينار، وسهم الوطني بـ 3.7 ملايين دينار.
وارتفعت أحجام التداول بنسبة 18.5% بتداول 261 مليون سهم مقابل 220 مليون سهم أول من أمس، وتصدر قائمة الأكثر تداولا سهم مشاريع بـ 40.1 مليون سهم، تلاه الكويتية بـ 21.3 مليون سهم، ثم عقارات الكويت بـ 14.8 مليون سهم.
وأنهت الجلسة تعاملاتها على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بنسبة 0.7% لمؤشر السوق الأول الذي ارتفع بـ 61.6 نقطة ليصل إلى 8060 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2% بإضافة 10.4 نقاط ليصل إلى 6024 نقطة، ليرتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% بمكاسب 48.1 نقطة ليصل إلى 7353 نقطة.

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