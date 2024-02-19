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دول الخليج تتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها الكربونية

2/19/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
توقعت مجلة ميد ان تؤدي أهداف صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية إلى إعادة تشكيل نشاطات مطوري الطاقة الذين يسيطرون على السوق في دول مجلس التعاون الخليجي في وقت تتزايد فيه الفرص أمام المطورين والمستثمرين في قطاع المرافق الإقليمية والمحلية والدولية في دول المجلس.
وقالت المجلة إنه بالإضافة إلى المشاريع المتنامية بقطاعات الطاقة المستقلة التي تعمل بالغاز وتوليد الطاقة المتجددة، يبدو أن شركة أكوا باور السعودية المتخصصة في تطوير المرافق تركز على تسليم مشاريع متعددة بطاقات توليد عالية في سياق المشاريع التي سبق ان فازت بها والتي تتوقع أن تحصل عليها في السعودية.
واستعرضت المجلة المجالات التي تهيمن فيها الشركة السعودية على الاسواق المحلية والاقليمية حيث اظهرت تفوقا على نظيراتها من الشركات الغربية، ومن الجدير بالذكر أن أكوا باور هي أيضا البطل الوطني المفضل لتوفير 70% من الطاقة المركبة المستهدفة للطاقة المتجددة في السعودية لعام 2030، والتي يقوم صندوق الاستثمارات العامة بشرائها من خلال المفاوضات المباشرة.
وتفوقت شركة أكوا باور على شركة إنجي الفرنسية قبل بضع سنوات كأفضل مطور لمشروعات الطاقة الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتزامن ذلك مع ما يبدو الآن أنه استراتيجية متعمدة للشركة الفرنسية تتمثل في الانتقائية عند تقديم العطاءات للحصول على عقود جديدة وتجنب المشاريع «التي لا يتطابق احتمال نجاحها من حيث معدل العائد الداخلي مع أهدافها المرسومة».
وتقول المجلة إن استحواذ أهداف صافي الصفر وتحقيقها يعتبر من بين المخاوف الأخرى لشركات التطوير الرائدة مثل شركات ميتسوي وسوميتومو وجيرا اليابانية، بالإضافة إلى شركتي ماروبيني وإنجي. ولا شك ان موقفهما غير الواضح من حيث تقديم العطاءات لمشاريع جديدة تعمل بالغاز يمكن أن يفسح المجال لمطورين آخرين ممن لم يلتزموا بعد بالمبادئ التوجيهية الصارمة لأهداف صافي الصفر في عام 2050.
وعلى الرغم من تعداد الاسماء على قائمة مقدمي العروض المؤهلين لمشروعي شمال الزور 2 و3 ومشروع الخيران 1 المستقلين لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت، ومشروعات اخرى مماثلة في السعودية وقطر، إلا أن عدد مقدمي العروض الفعلي سيكون على الارجح أقل مما لو تم طرح هذه المشاريع قبل فترة خمس او سبع سنوات، عندما ينتهي اجل اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل قبل بضع سنوات من عام 2050.
تجدر الإشارة إلى أن معظم المطورين الآخرين يغيرون استراتيجياتهم لتتماشى مع الاتجاه المتزايد للطاقة المتجددة، وإن كان ذلك بنتائج مختلفة.

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