1 3 مليار دينار عقود نفط الكويت في 2023



أكبر 10 عقود مشاريع استحوذت على 39% من الإنفاق بنحو 500 مليون دينار يناير ينفرد بتوقيع 26 عقداً بقيمة بلغ إجماليها نحو 379.7 مليون دينار

أحمد مغربي ـ علي إبراهيمكشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن شركة نفط الكويت أجرت تعاقدات بنحو 1.3 مليار دينار (ما يعادل 4.2 مليارات دولار) خلال 2023، مع شركات محلية وعالمية لتنفيذ مشاريع خلال العام الماضي وأغلبها يمتد للسنوات القادمة، وذلك بقفزة قياسية عن العقود التي تم توقيعها خلال 2022 والسنوات الماضية.وأظهرت البيانات أن «نفط الكويت» وقعت خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2023 نحو 128 تعاقدا، وهو عدد قياسي من التعاقدات التي تظهر قدرة الشركة بقيادة الرئيس التنفيذي أحمد العيدان على تحسين إدارة ملف التعاقدات وتعظيم الاستفادة منها بما يتواءم مع تنفيذ خططها الشركة الاستراتيجية التي تحقق المستهدفات الوطنية برفع الطاقة الانتاجية للكويت.وتسعى شركة نفط الكويت إلى تحقيق طاقة إنتاجية بـ 3.65 ملايين برميل من النفط في عام 2035 مع الاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج لغاية عام 2040، إلى جانب 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يوميا في عام 2040، وهو ما يوجب على الشركة تحسين عمليات استخلاص النفط من المكامن الحالية، بالإضافة إلى اكتشاف احتياطيات جديدة، مما يوفر استدامة أطول لعملياتنا في انتاج النفط والغاز، وتعد العقود التي تبرمها إحدى آلياتها في تحقيق تلك الأهداف.أكبر 10 عقودواستحوذت أكبر 10 عقود خلال العام الماضي على 39% من إجمالي تعاقدات شركة نفط الكويت بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 500 مليون دينار، إذ سجل شهر أغسطس الماضي أكبر قيمة عقد لدى الشركة طوال العام بـ 74.89 مليون دينار لتنفيذ عمليات الصيانة والخدمات في شمال الكويت مع شركة «إيه بي جي» للهندسة، يليه شهر يناير الذي سجل ثاني أكبر عقد بقيمة 68.5 مليون دينار مع شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لتنفيذ أعمال في غرب الكويت، ثم شهر نوفمبر بثالث أكبر عقد بقيمة 49.3 مليون دينار، يليه شهر مارس برابع أكبر عقد قيمته 48 مليون دينار، وخامس أكبر عقد بقيمة 47.69 مليون دينار، وسادس أكبر عقد بقيمة 47.35 مليون دينار، ثم شهر نوفمبر مجددا بسابع أكبر عقد بقيمة 45.37 مليون دينار، وشهر أكتوبر بثامن أكبر عقد بـ 44.59 مليون دينار، وتاسعا حل شهر يناير بعقد قيمته 37.5 مليون دينار، ثم شهر يونيو عاشرا بعقد قيمته 34.9 مليون دينار.وسيطر الربع الأول من 2023 على نحو 48.46% من إجمالي قيمة تعاقدات العام بواقع 616.5 مليون دينار، بينما استحوذ الربع الثاني من العام على 12.09% من إجمالي قيمة التعاقدات بواقع 153.88 مليون دينار، فيما استحوذ الربع الثالث من العام على 21.74% من إجمالي قيمة التعاقدات بواقع 276.57 مليون دينار، واستحوذ الربع الرابع من ا لعام على 17.69% من إجمالي تعاقدات العام بواقع 225.11 مليون دينار.الربع الأولسجل شهر يناير أعلى عدد تعاقدات خلال 2023 بواقع 26 تعاقدا استحوذت على نحو 30% من قيمة التعاقدات خلال العام كاملا بعدما وصلت إلى مستوى 379.7 مليون دينار، كما استحوذ شهر فبراير على 0.26% من قيمة التعاقدات بنحو 3.3 ملايين دينار لتعاقدين فقط، واستحوذ شهر مارس على 18.3% من قيمة التعاقدات بواقع 233.5 مليون دينار لنحو 15 تعاقدا خلال العام.الربع الثانياستحوذ شهر أبريل على 1.06% من إجمالي قيمة تعاقدات العام بما قيمته 13.5 مليون دينار لنحو 5 تعاقدات خلال الشهر واستحوذ شهر مايو على 1.93% من قيمة تعاقدات العام بنحو 24.5 مليون دينار أنفقت على 8 تعاقدات، بينما بلغ عدد تعاقدات شهر يونيو نحو 9 تعاقدات استحوذت على 9.1% من إجمالي تعاقدات العام بما قيمته 115.7 مليون دينار.الربع الثالثاستحوذ شهر يوليو على 4.68% من إجمالي قيمة تعاقدات 2023 بواقع 59.65 مليون دينار لنحو 13 تعاقدا، كما استحوذ شهر أغسطس على 12.15% من التعاقدات بقيمة 154.57 مليون دينار لنحو 13 تعاقدا، واستحوذ شهر سبتمبر على 4.9% من التعاقدات بقيمة 62.34 مليون دينار لنحو 12 تعاقدا خلال الشهر.الربع الرابعاستحوذ شهر أكتوبر على 7.6% من التعاقدات بقيمة 96.69 مليون دينار لنحو 11 تعاقدا، كما استحوذ شهر نوفمبر على 9.5% من التعاقدات بقيمة 121.5 مليون دينار لـ 11 تعاقدا، فيما سجل شهر ديسمبر 0.54% من قيمة تعاقدات العام بنحو 6.9 ملايين دينار لـ 3 تعاقدات.تجدر الاشارة إلى ان شركة نفط الكويت قد أعلنت أمس أنه تم البدء بعمليات التشغيل لآخر محطات الإنتاج الجوراسي JPF 4 وJPF 5 في شمال الكويت والتي بدورها تضيف 320 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز المصاحب و100 ألف برميل يوميا من النفط الخفيف، حيث ستزيد تلك المنشآت الطاقة الإنتاجية من 630 مليون قدم مكعبة من الغاز حاليا لتصل إلى 950 مليون قدم مكعبة من الغاز في المستقبل القريب.