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البترول الوطنية تمدد أجل عروض مستودع وقود المطلاع حتى 30 أبريل المقبل

2/19/2024 11:07:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه قد تم تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض لمشروع مستودع المنتجات النفطية المخطط له في منطقة المطلاع بالكويت حتى 30 أبريل المقبل، وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أصدرت دعوة لشركات المقاولات المعنية لتقديم عطاءاتها بشأن المشروع في نوفمبر 2023، وحددت 13 الجاري موعدا نهائيا لتقديم العروض، فيما تلا ذلك عقد اجتماع ما قبل المناقصة في 17 ديسمبر 2023.
وتقدر قيمة المشروع بـ 800 مليون دولار، ومن المتوقع أن يشمل نطاق العمل في المشروع المخطط له تحت مسمى مستودع الوقود الجديد في المطلاع المهام التالية: تطوير مرافق الضخ الجديدة في محطتي تكرير النفط في ميناءي الأحمدي والشعيبة، ومد خطوط الأنابيب داخل البلاد من محطتي ميناءي الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين.
وكانت مجلة ميد قد ذكرت في ديسمبر 2021 أن شركة وود غروب البريطانية قد أكملت أعمال الهندسة والتصميمات الأولية المنقحة للمشروع الذي طال انتظاره لتطوير مستودع تسويق المنتجات النفطية في محافظة الجهراء، وقد شهد المشروع تأخيرات كبيرة منذ الانتهاء من دراسات الجدوى في عام 2013.
كما تم الانتهاء من أعمال التصميمات والهندسة الأولية في الأصل في عام 2015 قبل أن تقرر شركة البترول الوطنية ضرورة مراجعة التصميم الأصلي. وذكرت المجلة انه تم تحديث مصفاة ميناء الأحمدي كجزء من مشروع الوقود النظيف الذي بلغت تكلفته 16 مليار دولار.
وقامت شركة البترول الوطنية في سبتمبر 2021 بتشغيل الوحدات النهائية لمشروع الوقود النظيف، الذي كان من شأنه دمج وتحديث مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، وأدى ذلك إلى رفع الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء عبدالله إلى 454 ألف برميل يوميا، أما مصفاة ميناء الأحمدي فقد ارتفعت طاقتها التكريرية إلى 346 ألف برميل يوميا.

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