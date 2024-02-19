Tuesday, 20 February 2024 08:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وربة يعلن فائزي السنبلة الأسبوعي

2/19/2024 11:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.
أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين عن الأسبوع الماضي من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: نادية سليمان أحمد العلي، محمد عويد فزع الشمري، طيبة غلوم علي حسين، خالد عايد بشير السليماني، عزاره فالح حميدي الحسيني، مريم بخيت سلطان الدوسري، رهام شاكر حسن العوضي، حمد فيصل بجاد الهاجري، خالد ناصر خالد المسعد، أحمد حمد مهلهل المري، بينما توج 10 رابحين عن الأسبوع الحالي من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: سعاد مطلق سعيد المطيري، فاطمة صالح سالم العازمي، عادل حوري راضي العنزي، أمينة صباح مشرف الخالدي، يعقوب السيد هاشم الرفاعي، فالح شريف فهد الخالدي، إيمان عبدالحميد أحمد المنصور، بدر حسين علي عبدالله، نزال مناحي صالح العازمي، عبدالله يعقوب محمد الكندري.

وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.

MENAFN19022024000130011022ID1107872438

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث