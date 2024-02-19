وربة يعلن فائزي السنبلة الأسبوعي

MENAFN - Al-Anbaa) أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين عن الأسبوع الماضي من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: نادية سليمان أحمد العلي، محمد عويد فزع الشمري، طيبة غلوم علي حسين، خالد عايد بشير السليماني، عزاره فالح حميدي الحسيني، مريم بخيت سلطان الدوسري، رهام شاكر حسن العوضي، حمد فيصل بجاد الهاجري، خالد ناصر خالد المسعد، أحمد حمد مهلهل المري، بينما توج 10 رابحين عن الأسبوع الحالي من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: سعاد مطلق سعيد المطيري، فاطمة صالح سالم العازمي، عادل حوري راضي العنزي، أمينة صباح مشرف الخالدي، يعقوب السيد هاشم الرفاعي، فالح شريف فهد الخالدي، إيمان عبدالحميد أحمد المنصور، بدر حسين علي عبدالله، نزال مناحي صالح العازمي، عبدالله يعقوب محمد الكندري.

وحول الشروط، قال أحمد المطوع مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.