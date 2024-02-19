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هواوي وبست اليوسفي تطلقان شاشة ذكية جديدة من Ideahub

2/19/2024 11:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة بست اليوسفي، إحدى الشركات التابعة لشركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، إلى جانب شريكتها «هواوي»، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية، الشاشة الذكية الجديدة من سلسلة IdeaHub S2 في حفل خاص نظمته في فندق كراون بلازا الكويت، حيث تم الكشف عن الإصدار الجديد للشاشات الذكية التي أحدثت ثورة في مكان العمل الحديث، بفضل ميزاتها غير المسبوقة لتعزيز الكفاءة.
كما استعرض القائمون على الحفل القدرات المبتكرة لجهاز Huawei IdeaHub S2 وقدرته على تغيير طريقة تعاون الفرق وتواصلها، حيث تم تصميم هواوي IdeaHub S2 بناء على خبرة هواوي المتراكمة في تقنيات مؤتمرات الفيديو الاحترافية لما يقارب الـ 30 عاما، وتمكن الحضور في الحفل من تجربة الشاشات الذكية الجديدة من خلال التفاعل مع التكنولوجيا المتطورة التي تجعل من Huawei IdeaHub S2 الحل الأمثل لمساحات العمل الحديثة.
ويعمل جهاز هواوي IdeaHub S2 على الارتقاء بمرونة أي اجتماع سحابي أو محلي إلى مستوى أعلى.
ويتيح خيار BYOM (تنظيم اجتماعك الخاص) للمستخدمين نقل الاجتماعات بسلاسة على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر الشخصي إلى اللوحة، ما يشير إلى التحول نحو الاجتماعات الذكية، بينما تتيح تقنية Wi-Fi Direct الجديدة للمستخدمين تنفيذ عرض من خطوة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يتم دعم ميزة النوافذ المتعددة، ما يتيح للمستخدم القيام بمهام متعددة دون عناء، مثل تصفح المعلومات والكتابة على السبورة البيضاء في وقت واحد، ما يعزز كفاءة العمل، كما تحتوي شاشات Huawei IdeaHub S2 أكثر من 1000 تطبيق جاهز مع وظيفة مضاعفة التطبيقات لسهولة التنقل في المحتوى في النوافذ المزدوجة، ما يمنح المستخدم مساحة أكبر لأداء المهام.
وفي السياق ذاته، صرح المدير العام لشركة بست اليوسفي للإلكترونيات وائل ديب: «يسعدنا أن نقدم جهاز Huawei IdeaHub S2 لعملائنا الكرام في الكويت. الذي يعد أداة الإنتاجية المتطورة لتحسين ميزات التعاون في مكان العمل، حيث يقدم تجربة سلسة ومفعمة بالمغامرة لتعريف الطريقة التي تعمل بها الفرق معا».
بدوره، وفي حديثه في حفل الإطلاق، قال مدير المنتجات والحلول لمجموعة أعمال المؤسسات في شمال الخليج، هواوي ووجون: تعد النظم البيئية الذكية التعاونية ضرورية في المكاتب الحديثة والمتصلة، ويستفيد SmartHub من القدرات السحابية لتقديم خدمة سلسة وسهلة الاستخدام. وتجربة مركزية، مصممة لتعزيز الطريقة التي تعمل بها الفرق معا، أينما كانوا في المكتب. ويعد هذا عنصرا رئيسيا في استراتيجية المكاتب الذكية الجديدة لدينا، والتي ستوجه ابتكارات هواوي في السنوات المقبلة، حيث نسعى إلى تقديم منتجات فائقة الجودة لعملائنا، لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من عالمنا الرقمي المتزايد.
وأضاف يتميز IdeaHub S2 بـ 6 إمكانات مفتوحة للاجتماعات والسبورة البيضاء والعرض وواجهة المستخدم (UI) والإدارة وتخصيص المؤسسات، ما يسمح بالتكامل السريع لتطبيقات الشركاء، وتعمل تقنية الضوء الأزرق المنخفض على حماية صحة عين المستخدمين، وتتميز الأداة الجديدة كليا بشاشة خفيفة ناعمة بدقة 4K مع حماية بصرية ضد الضوء الأزرق، مع زمن استجابة منخفض للغاية يبلغ 16 مللي ثانية والتعرف الذكي على الكتابة، كما يستطيع المستخدم الاستفادة من الكتابة البديهية سهلة الاستخدام على الشاشة، بأقل زمن استجابة للكتابة وهو منح تجربة الكتابة بالقلم على الورق، بالإضافة إلى قدرة 4K E2E 4K لأفضل تجربة لمؤتمرات الفيديو، فضلا عن ميزة التقاط صوت لمسافة طويلة للغاية بطول 12 مترا مع مجموعة ميكروفون Beamforming، بحيث يمكن تحقيق ميزات BYOM مع التحكم العكسي على منصة Windows من خلال أي مفتاح من النوع C IdeaShare أو كابل Type C أو تطبيق IdeaShare. تسمح العمليات والصيانة المبسطة (O&M) بنقرة واحدة في الكشف عن أخطاء البرامج والأجهزة والإبلاغ عنها. وتوفر منصة إدارة الأجهزة Idea Manager من Huawei إدارة مركزية لنقاط النهاية.
من جهته، قال المدير الإقليمي لخط إنتاج التعاون الذكي بهارات بوشان جوبتا، (ICPL): واصل الاعتماد على هواوي لمواصلة إطلاق منتجات تنافسية عالية الجودة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قريبا. وتتضمن مجموعتنا المستقبلية، أعلى نطاق، موضحا أن جهاز IdeaHub الكل في واحد يستخدم 3 كاميرات مع خاصية تتبع الصوت، وبرنامج ترميز مدمج لاتصال H.323 SIP بأعلى مستوى من الأمان، وهو ما سيتم الإعلان عنه في عام 2024.
وأضاف كما أعادت Bharat أيضا محفظة التعاون الذكي من Huawei للحفاظ على التركيز الأساسي على المساحات المكتبية ومتطلبات السوق المحلية. ويمكن للعملاء الاطلاع على حل «VC الكل في واحد» في النصف الثاني من عام 2024. مع التركيز الثابت على التميز، كما سيظل قسم شركة أتمتة المكاتب (OACD) في شركة بست اليوسفي للإلكترونيات في طليعة الصناعة، حيث يقدم أتمتة شاملة للمكاتب ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات. علاوة على تعاون قسم أتمتة المكاتب مع شركة هواوي في IdeaHub في الكويت، حيث قاما بتنفيذ العديد من المشاريع التحويلية. وتؤكد هذه الشراكات على التزامنا بتعزيز الابتكار ودفع عجلة التقدم داخل المجتمع المحلي.

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