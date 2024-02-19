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بيتك تكافل شاركت في معرض Auto Land

2/19/2024 11:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شاركت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» في معرض «Auto Land» المقام بأرض المعارض في مشرف، وهو أكبر معارض سيارات في الكويت، بمشاركة أكثر من 40 شركة ووكالة سيارات وعدد من البنوك وشركات التأمين. ويضم المعرض أحدث الموديلات وآخر التطورات والابتكارات في قطاع صناعة السيارات على مستوى العالم. وشهد افتتاح المعرض حضورا كثيفا من ممثلي البعثات الديبلوماسية لدى البلاد وممثلي ومديري الشركات، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.
واستقبلت «بيتك تكافل» عملاءها وزوار المعرض في جناح خاص، حيث قام فريق «بيتك تكافل» بعرض مزايا تأمين السيارات الشامل، كما أنه يقدم خصم خاص خلال فترة المعرض، بالإضافة إلى توضيح الجانب الشرعي في المعاملة وغيرها من الأمور التي تهم العميل.
وتستهدف «بيتك تكافل» من خلال مشاركتها في المعارض تعزيز الانتشار والتواجد لتصبح أقرب إلى عملائها، وكذلك التعرف على المتطلبات والاحتياجات التي يطرحها العملاء ودراسة آرائهم ومقترحاتهم، حيث تعتبر المعارض فرصة للالتقاء المباشر مع العملاء.

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