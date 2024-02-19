Stc استقالة مزيد الحربي ومعتز الضراب رئيسا تنفيذيا



محمود عبدالرحمن: لعب دوراً رئيسياً منذ تسلّمه مهام الإدارة التنفيذية عبر بناء إستراتيجية متميزة خلال «كورونا» استطاعت «stc» بقيادته التعامل مع الأزمة وحماية مركزها المالي

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) عن استقالة م.مزيد الحربي من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة، وذلك بعد مضي 5 سنوات من تسلمه قيادة الإدارة التنفيذية لـ stc الكويت، وكان الحربي قد تقدم باستقالته إلى مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه الذي عقد يوم الخميس 15 فبراير الجاري، حيث تم قبولها رسميا من مجلس الإدارة والإفصاح عنها في بورصة الكويت، وسيتولى مهام الرئيس التنفيذي للشركة معتز بن عبدالله الضراب.وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: «لعب الحربي دورا رئيسيا منذ تسلمه دفة قيادة الإدارة التنفيذية لشركة الاتصالات الكويتية (stc) في عام 2019، ببناء استراتيجية متميزة ساهمت في عملية تحول الشركة من شركة خدمات اتصالات تقليدية إلى التوسع في مجال حلول الأعمال والرقمنة وذلك عبر نجاحه في تنفيذ عملية استحواذ stc على كل من شركة كواليتي نت خلال عام 2019 وشركة البوابة الإلكترونية القابضة خلال عام 2022، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة البوابة الإلكترونية القابضة. كما قاد الحربي عملية تحويل واطلاق العلامة التجارية من «VIVA» إلى «stc» لتصبح ضمن علامة تجارية موحدة لشركات المجموعة في كل من الكويت والسعودية والبحرين».مواصلة الإنجازات والنجاحاتوأضاف عبدالرحمن: «خلال الأزمة غير المسبوقة التي شهدتها معظم القطاعات في الكويت وجميع أنحاء العالم في عام 2020 بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى تحول جذري في نوعية الخدمات واستراتيجية الأعمال الحالية والمستقبلية نظرا للانتشار السريع لكوفيد- 19 وفرض القيود على الحركة والذي أثر بشكل سلبي على معظم الأعمال التجارية والاقتصادية».وتابع بالقول: «تمكنت stc بقيادة الحربي من التعامل مع الأزمة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص وتبني مبادرات جديدة بحسب ما فرضته الجائحة والتدابير الوطنية لمكافحة تفشي الفيروس. كما حرصت stc على حماية مركزها المالي وحقوق مساهميها من خلال إدارة التدفقات النقدية ومراقبة عمليات التحصيل بشكل مكثف، بالتزامن مع تفعيل خطة تقليص المصاريف لدعم هوامش الربحية».وأشار إلى أن stc واصلت تحت قيادة الحربي إنجازاتها من خلال تطبيق استراتيجيتها المؤسسية وعملية التوسع الاستراتيجي في عملياتها التشغيلية التي قامت بها على مدار الأعوام السابقة، حيث تمكنت من تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية، والتي عكست حرص الشركة على تعزيز قدراتها الداخلية والتوسع في نموذج أعمالها لتقديم خدمات مميزة من حيث التصميم والكفاءة إلى جانب دفع عملية التحول الرقمي، مرتكزة بذلك على شبكتها الأكثر تطورا لتقديم باقة واسعة من الخدمات التي تلبي الاحتياجات المختلفة لقطاعي الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى خبرات شركاتها التابعة المختصة بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة وتكنولوجيا المعلومات وتزويد قطاع الأعمال بالحلول الشاملة المبتكرة ذات الجودة العالية، ومع التطلعات والرؤية الاستراتيجية للإدارة التنفيذية في الشركة بقيادة الحربي، حققت stc العديد من الإنجازات، وقدمت مفاهيم جديدة إلى السوق، وعززت دورها كشركة رائدة في تمكين التحول الرقمي في الكويت وتكلل ذلك بحصولها على العديد من الجوائز المرموقة في المنطقة تقديرا لمبادراتها واستثماراتها الذكية.بناء مقر جديدوفي بداية عام 2022 صنعت stc الحدث، حيث اعتمدت الجمعية العمومية للشركة على توزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع، ففي العام نفسه تصدرت stc قطاع الاتصالات في دولة الكويت لحجم الايرادات بحصة سوقية وصلت إلى 39.8% خلال الربع الثالث من 2022 للمرة الاولى منذ تأسيس الشركة.وفي نهاية عام 2022 تمت الموافقة من قبل المجلس البلدي على تخصيص أرض في مدينة الكويت لبناء المقر الاداري والرئيسي لشركة الاتصالات الكويتية stc بعد جهود حثيثة من مجلس الإدارة والادارة التنفيذية بقيادة مزيد بن ناصر الحربي انطلاقا من رؤية الشركة الاستراتيجية في المساهمة في دفع عجلة النمو، بالاضافة إلى عملية البناء والتطوير في الكويت تماشيا مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة من رؤية 2035.وبدأت الشركة فعليا في وضع خطط تنفيذية والتنسيق مع الجهات المعنية لبناء المقر الرئيسي حيث ان هذه الخطوة سيكون لها الأثر الكبير في توفير المصاريف التشغيلية والإدارية الحالية والمستقبلية مما سيعود بالأثر الإيجابي على أعمال الشركة واستقرارها.أول ترخيص لمشغل شبكة افتراضيةومن الإنجازات الأخرى، الحصول على موافقة هيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (CITRA) لإطلاق أول ترخيص لمشغل شبكة افتراضية للهاتف النقال (MVNO) في الكويت بالشراكة مع فيرجن موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا.فمن خلال هذا الترخيص تمكنت فيرجن موبايل الكويت من العمل في السوق الكويتي باستخدام شبكة الاتصالات اللاسلكية لشركة stc، بصفتها المزود لتلك الخدمة للمشغل الافتراضي فيرجن موبايل الكويت، والذي من شأنه تقديم باقات الدفع المسبق للمستهلكين، مما يجعلها أول شركة تقدم خدمة اتصالات رقمية بالكامل في البلاد.وختاما، جاءت ترقية stc إلى السوق الأول خلال عام 2024، والذي يعتبر من أفضل الأسواق في بورصة الكويت، لتعكس توجهنا الاستراتيجي على مدى السنوات الماضية نحو ريادة السوق من خلال تعزيز ثقة المجتمع الاستثماري في نموذج أعمالنا التشغيلية القوي والمرن إلى جانب ثقتهم باستراتيجية الشركة المؤسسية، بالإضافة إلى مركزنا المالي القوي، والذي يدل على مكانة stc كشركة رائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما أن ترقية stc إلى السوق الأول في بورصة الكويت يدل على متانة الوضع المالي، والمواكبة الدائمة للمعايير والضوابط الفنية المطبقة في بورصة الكويت وهيئة أسواق المال وثقة المساهمين والمستثمرين بالسهم.أداء مالي قوي.. والتوسع بنموذج الأعمالحققت stc نتائج مالية قوية خلال السنوات القليلة التي تولى فيها الحربي قيادة الإدارة التنفيذية من خلال تسخير قدراتها التقنية والبشرية لتتماشى مع تطلعات وطموحات عملاء ومساهمي الشركة، بالإضافة إلى التوسع في نموذج أعمال الشركة وحرصها على التركيز على قطاع الأعمال من خلال تطوير خدماتها الرقمية وتقديم الحلول التقنية المتكاملة للشركات في شتى المجالات والذي كان له الأثر الأكبر في مضي stc في تحقيق هذا النجاح.وارتفعت ايرادات الشركة بنسبة 22% منذ تولي الحربي منصبه رئيسا تنفيذيا للشركة على الرغم من التحديات والصعوبات في السوق الكويتي، وفي نهاية عام 2023 حققت stc أعلى مستوى من الإيرادات منذ التأسيس، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 351.4 مليون دينار.التحول الرقمي.. عامل رئيسي بنجاح الشركةكانت استراتيجية التحول الرقمي التي وضعتها stc، بدعم وقيادة م. مزيد الحربي، ونفذتها على مدى السنوات القليلة الماضية عاملا رئيسيا من عوامل النجاح والاستدامة التي ساعدت الشركة في إسهاماتها العديدة في الاقتصاد المحلي والمبادرات الحكومية والطلب المتزايد على الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.وبالإضافة إلى ذلك، تلعب stc دورا كبيرا في علاقاتها مع المستثمرين والمجتمع الاستثماري والذي يعزز من مفهوم وقيم الشركة لاتباع أعلى معايير الشفافية باعتماد أسس مهنية توازي أفضل الممارسات العالمية في عملية التواصل مع مساهميها والتي تكللت بإطلاق stc خلال عام 2019 تقنية 5G الأحدث عالميا، وذلك حصريا لأول مرة في الكويت ومنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، لتقدم التجربة الاحدث من شبكات الجيل الخامس 5G إلى عملائها وبمستوى جديد من السرعات الاستثنائية والتغطية الأوسع في سبيل إثراء تجربتهم وتحسين أنماط الحياة لعملائها.