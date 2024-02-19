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شركات الاستثمار نظم برنامجا تدريبيا حول إجراءات الجمعيات العمومية

2/19/2024 11:07:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظم اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبية «مركز دراسات الاستثمار»، برنامجا تدريبيا بعنوان «إجراءات الجمعيات العمومية وفقا لأحكام قانون الشركات والجهات الرقابية المختصة ووفقا لآخر المستجدات»، وذلك بتاريخ 19 الجاري في مقر الاتحاد، حيث قدم البرنامج المستشار عمرو حافظ نائب أول رئيس الدائرة القانونية في شركة المركز المالي الكويتي، وعضو اللجنة القانونية في اتحاد شركات الاستثمار.
وفي هذا السياق، قالت أمين عام اتحاد شركات الاستثمار فدوى درويش إن هذا البرنامج قد تم تصميمه بعناية ودقة وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية والإشرافية في الكويت، خاصة في هذا الوقت من العام، والذي يسبق عقد الجمعيات العمومية للشركات، وبعد صدور تعميم هيئة أسواق المال رقم 1 لسنة 2024 الذي يتضمن دعوة الشركات لتوفير النظام الإلكتروني للمشاركة في الجمعيات العمومية لمساهميها اعتبارا من بعد تاريخ 2 مارس 2024.
وبالتالي فإن هذا البرنامج يهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرات فريق الإدارة العليا وجميع المعنيين، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، بما يعين الشركات على الالتزام بتعليمات الهيئة، ويضمن الامتثال للوائح والقوانين، ويحول دون وقوعهم في مخالفات إدارية أو فنية قد تؤثر على سير عمل الشركات، ووفقا لأفضل الممارسات.
جدير بالذكر أن البرنامج تضمن أربعة محاور رئيسية، حيث بدأ المحور الأول بالتعريف بأنواع الجمعيات العمومية والأحكام الخاصة بها وفق قانون الشركات، ثم انتقل المحور الثاني إلى شرح مفصل لإجراءات الجمعيات العمومية وفق القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية.
فيما تناول المحور الثالث الإجراءات الخاصة ببعض الأمور التي تعرض على الجمعيات العمومية، واختتم البرنامج بالمحور الرابع الذي ناقش التحديات العملية التي تواجه إجراءات الجمعيات العمومية.

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