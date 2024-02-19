الوطني يوقع شراكة مع المسافر لتوفير أفضل عروض السفر لعملائه



هشام النصف: رضا العملاء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم يعد جزءاً رئيسياً من ثقافة «الوطني» نحرص على منح عملائنا أفضل العروض الحصرية بما يوفر لهم تجربة مصرفية استثنائية لا تضاهى

أعلن بنك الكويت الوطني عن توقيع شراكة حصرية جديدة مع «المسافر»، لتقديم عروض استثنائية لحاملي بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية، وذلك في إطار حرص البنك الدائم على إثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير أفضل الخدمات المميزة والعروض الحصرية التي تناسب أنماط حياتهم المتنوعة من مختلف الشرائح والأعمار.وأوضح البنك في بيان صحافي أن الشراكة الجديدة ستمكن عملاء البطاقة من الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض الحصرية والمصممة خصوصا لهم لتلبية احتياجاتهم خلال فترة السفر، سواء على تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق.وبموجب هذه الشراكة سيتمكن حاملو البطاقة من الحصول على 10% نقاط عند استخدام البطاقة لدفع ثمن تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق عبر تطبيق «المسافر» أو موقعه الإلكتروني أو المتجر الكائن في مجمع الأفنيوز، ويمكن لعملاء بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية الاستفادة من هذه العروض وستستمر هذه المكافآت باعتبارها جزءا من مزايا البطاقة.مواكبة احتياجات العملاءوبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية هشام النصف: «نسعى دائما الى إثراء التجربة المصرفية لعملائنا، ومع بداية العام الجديد حرصنا على توفير عروض حصرية مصممة خصوصا لتلبي رغباتهم وتناسب احتياجاتهم، كما أننا نعمل باستمرار وعلى مدار الساعة من أجل مواكبة احتياجاتهم المتغيرة والارتقاء إلى تطلعاتهم المتنامية».وأضاف: «نملك في الوطني علاقات قوية مع مختلف المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، ونحن سعداء بالشراكة مع تطبيق «المسافر» أحد وكلاء السفر الأكثر ثقة لدى العملاء، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العملاء بما يمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات ويوفر لهم تجربة مصرفية استثنائية لا تضاهى».وأكد النصف أن رضا العملاء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم يعد جزءا رئيسيا من ثقافة بنك الكويت الوطني، مشيرا إلى أنه وبفضل الخبرات الواسعة التي اكتسبها البنك على مدار عقود طويلة، أصبحت لديه القدرة على فهم احتياجات العملاء، وتقييم أهدافهم، بل وتجاوز توقعاتهم.بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «المسافر» مزمل أحسين: «يسرنا توقيع هذه الشراكة مع بنك الكويت الوطني وتقديم عروض سفر حصرية لعملاء واحد من أبرز المؤسسات المصرفية الرائدة في منطقة الخليج العربي، لاسيما أن الكويت تعتبر واحدة من الأسواق الرئيسية لنا في المسافر. ومن خلال توسيع نطاق عروضنا الخاصة والتي تنضوي على حسومات ومزايا استثنائية، سنقدم حلول سفر مصممة خصيصا لحاملي بطاقات الائتمان NBK KWT Visa Infinite. ولا شك أن خبراتنا الرقمية المبتكرة والمدعومة بحلول قائمة على البيانات، ستدعم منح عملاء البنك مزايا إضافية. كما نتطلع لأن تتيح لنا هذه الشراكة رفع مستوى خدماتنا وعروضنا بما يتجاوز توقعات العملاء وبالتالي ترسيخ مكانتنا الريادية في القطاع».بطاقة ماكو مثلهاوتعتبر بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية هي الأكثر نجاحا على مستوى الكويت، حيث تمنح لحامليها نمط حياة فريدا بفضل ما تقدمه من مكافآت استثنائية ومزايا وعروض تم تصميمها لتناسب احتياجات العملاء وتلبي طموحاتهم وتطلعاتهم، حيث يمكن للعملاء الحصول على استرداد نقدي لغاية 1000 دينار على هيئة نقاط KWT من الوطني.وتجمع البطاقة بين باقة من المزايا الاستثنائية والشعور بالفخر الوطني الذي يعكسه تصميمها ما يجعلها فريدة من نوعها، حيث تمنح حامليها حرية اختيار الطريقة التي يريدونها للحصول على النقاط وفقا لنمط حياتهم، إما باختيار فئة الإنفاق أو الفئة التجارية.وعند تفعيل فئة التجار يمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني على كل المدفوعات الخاصة بشرائح محددة باستخدام بطاقة KWT Visa Infinite الوطني الائتمانية التي تصل إلى 10% على المطاعم والاتصالات و5% على التجميل والنوادي الصحية ومحال المجوهرات و3% على الأزياء والمشتريات من الجمعية التعاونية والتعليم.أما عند اختيار فئة الإنفاق، فيمكن للعملاء الحصول على نقاط KWT من الوطني وفقا لحجم الإنفاق الشهري لغاية 5% على المدفوعات الرقمية، ولغاية 5% على المدفوعات لدى أجهزة نقاط البيع الدولية، ولغاية 3% على المدفوعات الأخرى.ويتيح البنك للعملاء استبدال نقاط KWT من الوطني عن طريق خدمة الوطني عبر الموبايل أو الإنترنت والاختيار بين الاسترجاع النقدي في البطاقة مباشرة أو الاستبدال بحجوزات السفر لدى أكثر من 800 شركة طيران و150 ألف فندق أو استبدال النقاط أو الحصول على القسائم الإلكترونية لدى أكثر من 190 متجرا أو استبدال النقاط لدى شركات الطيران التي يفضلها العملاء.وتعد بطاقات Visa الوطني الائتمانية الطريقة المثلى لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من السهولة والمزايا، وخاصة عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية ومنها برنامج مكافآت الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وتمديد فترة الضمان.